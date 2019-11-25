Все получится: Pianoboy рассказал, как сделать женщину счастливой

Популярный украинский музыкант Pianoboy за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал о факторах, которые делают женщину сильной и помогают достичь успеха в карьере и семье.

По словам музыканта, любая женщина может быть реализована в карьере и достичь понимания и счастья в семейных отношениях, но для этого необходима поддержка мужчины.

"Конечно, женщина все может, но нужно, чтобы муж помогал. Ибо, если хотя бы в одном муж реально помогает – не на словах, а на деле, то она все успеет. Но большинство мужчин не понимает – насколько тяжело тащить все эти вещи. А, если делать в паре – все получится!", – рассказал Дмитрий Шуров журналистам канала "Украина".

Артист признается, такой подход к женщине и понимания ее значения для семьи он начал подбирать еще с детства:

"В детстве от мамы я часто слышал такую ​​фразу: "Спасибо за шефскую помощь" – например, когда кто-то другой мыл за неё посуду. Но это понятие надо запрещать, ведь мы моем и свою посуду тоже", – поделился музыкант на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Pianoboy (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.