"Полтора часа в спортзале": дочь Поляковой в топе и лосинах показала, как следит за собой

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша Полякова на равне со звездной мамой и даже вместе с ней занимается спортом и следит за фигурой. Летом девочка ездила в модельный лагерь, причем провела по две недели сначала в Греции, а затем в Украине. 14-летняя Маша заметно похудела и стала гораздо выносливее и спортивнее, она с удовольствем делилась своими достижениями с подписчиками в instagram. Дома, невзирая на начало учебного года, девочка продолжает усиленно тренироваться, ведь она начала работать моделью и даже успела сняться для обложки журнала.

В сториз дочь Поляковой сняла видео, как она занимается в спортзале под наблюдением тренера. Девочка облачилась в удобный топ и лосины, а также надела специальные комфортные кроссовки для бега. Она идет по беговой дорожке и рассказывает о том, что ради тренировки пропустила физкультуру, ведь ее предстояли занятия в тренажерном зале, продолжительностью 1,5 часа.

"Самое обидно, что последний рок – физра, но ты идешь в спортзал и занимаешься полтора часа. А у меня тренер", - пояснила девочка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"А еще я радуюсь, ибо мне включили лифт, потому что две недели ходила пешочком на самый высокий этаж, а теперь я еду", - позже сообщила Маша.

Также она показала, как принимает ванну, а затем релаксирует с тканевой маской для лица. На этом ритуалы красоты не закончились. Маша сообщила, что ей предстоит почистить зубы, использовать тоник и нанести крем на лицо.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Маша Полякова очаровала осенним образом в кожаном пиджаке и шляпе.

Также дочь Оли Поляковой отправилась с родителями во Львов, где прогулялась по атмосферным улочкам в центре города.