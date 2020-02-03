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В полотенце на голое тело: Злата Огневич устроила зажигательные танцы под дождем

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.02.2020 - 17:29
В полотенце на голое тело: Злата Огневич устроила зажигательные танцы под дождем
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица наслаждается отдыхом у океана на Бали

Как и многие ее звездные коллеги, певица Злата Огневич решила устроить себе каникулы на берегу океана и отправилась в Индонезию, на остров Гили неподалеку от Бали. Там артистка, которая ранее назвала действенные советы, как избавиться от целлюлита, занимается серфингом, катается на велосипеде и проводит время на пляже.

Иногда погода портится и на острове льют дожди - однако Злата совершенно не расстраивается! На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором показала, чем занимается во время ливня.

Звезда в одном лишь белом полотенце на голое тело вышла на террасу у бассейна своего номера и устроила зажигательные танцы прямо под потоками воды.

Видео: Злата Огневич на Бали (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ми будемо #Танцювати", - прокомментировала веселый ролик певица.

Позже Огневич также выложила снимок, на котором запечатлена на качели в темно-синем мини-платье в горошек.

"Сьогодні в нас на острові Ґілі була шалена злива... Стихія вибухнула з неба, я купалася під дощем і була щаслива, наче дитина! В дорослому житті, повному відповідальності і боротьби- часто забуваєш: як це- радіти і пропускати крізь себе кожну мить, посміхатися від того, що ти існуєш, ось тут, під цими зірками. Щоб зберегти справжні відчуття- треба бути з тими, кого любиш і плекати Щастя в собі. Я точно знаю, що Всесвіт народжується всередині і все починається з Тебе", - поделилась эмоциями счастливая Злата.

В полотенце на голое тело: Злата Огневич устроила зажигательные танцы под дождем

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики пришли в восторг от позитива и эффектного танца артистки и засыпали ее теплыми отзывами.

  • Яка ж ти позитивна
  • Богиня і танці під дощем! Дуже круто!
  • Злата, ты стала похожа на Балийку, такая же чёрненькая ;) Классно танцуешь!!!
  • Красотка
  • Вааууу це неймовірноо
  • Класс. Позитивчик
  • ти найкраща!!!
  • Прелестно! Но скользко...
  • Супер
  • Хтось реально щасливий
  • Я, думаю, на танцах Вас заждались)) наверное, в следующем сезоне увидим))) а, видео, как всегда приваблююче)))
  • Круто получается танцевать
  • Гарячі танці
  • Танці під дощем — це казка
  • Огненная девушка!!!

В полотенце на голое тело: Злата Огневич устроила зажигательные танцы под дождем

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте "Чом ти не прийшов".

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