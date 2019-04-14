Полный улет: Потап показал, как отрывается с сыном (видео)

Известный украинский продюсер и певец Потап, который недавно похвастался подтянутой фигурой и сменой своего имиджа, вместе с ребятней отправился за острыми впечатлениями и поделился со своими фанами фото и видео полета в аэродинамической трубе. Кадры артист опубликовал в своем Instagram.

Как видно на фото, мужская компания в прямом смысле слова решила оторваться - в одном из столичных развлекательных заведений экстремалы смогли воспарить над землей.

Потап с сыном Алексеем (Фото: instagram.com/realpotap)

Как видно на фото, Потап с сыном Алексеем в специальных комбинезонах и защитных шлемах ликуют после победы над силой притяжения.

Добавим, что в трубе за ними следил инструктор, чтобы полет проходил нормально и без неожиданных осложнений.

Мужская компания развлекалась в аэротрубе (фото: instagram.com/realpotap)

Кстати, в аэротрубе пару лет назад шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула устроил своему сыну день рождения.

Видео: instagram.com/realpotap

В комментариях к фото и видео Потапа его подписчики восторгаются такому виду отдыха с малышами. Также многие признаются, что тоже мечтают так полетать.

Крутезно!

Мощно!

Я тоже туда хочу!

Выходной весело и с пользой;

Прикольно, я бы хотела попробовать, но боюсь, что с моей везучестью подачу воздуха перекроют именно на мне;

Какой вы молодец! Все и везде успеваете, и даже деткам уделить внимание;

Полет нормальный?

Просто крутые пацаны!

Тоже летала в аэротрубе, очень понравилось, даже пыталась выполнять элементарные трюки!

Вот где ты треки придумываешь!

Как сообщалось ранее, Потап исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив по дороге из школы.

Также мы писали о том, что бывшая коллега Потапа по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.

Напомним, недавно Потап показал, с кем он провел активные выходные и чем занимался во время уикенда.