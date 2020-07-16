Полностью голая Алессандра Амбросио покорила безупречным телом на горячем фото

Алессандра Амбросио на днях продемонстрировала горячие фото, на которых позировала топлес. Бразильская супермодель выбрала в качестве образа для фотосессии темно-синие трусики, а на голую грудь накинула полотенце. Похоже, таких горячих кадров ей показалось мало. Теперь 39-летняя модель пошла еще дальше – запостила фото, на котором предстала полностью обнаженной.

Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра лежит на полотенце, кокетливо прикрыв грудь цветком, а сама в это время наслаждается сочным песиком. Волосы она собрала в высокий пучок, а макияж выполнила нейтральный. Вся в сиянии солнечных лучей, она показалась фанатам просто ангелом, сошедшим с небес. «Горячо», «Ты сама как персик», «Сочная девушка», «Вау, просто королева», «Восхитительна», «Девушка-мечта», «Ангельская красота», – пишут ее преданные фанаты. Сама Амбросио подобрала в качестве подписи строчки из песни.

Аня Луиза вся в маму (фото: instagram.com/stewartshining; instagram.com/alessandraambrosio)

В своих сториз счастливая мамочка показала детей. Аня Луиза, которая растет настоящей красавицей, приняла участие в съемке от профессионального фотографа. Компанию ей составил и младший брат Ноа. «В городе появилась новая малышка ... @anjalouise.a.m и мальчик. Она красавица..», – не удержался Стюарт Шайнинг, в объективе которого появилась 11-летняя девочка.

Напомним, фанаты бывшего «ангела» Victoria's Secret не устают сравнивать юную дочь модели с ней самой, уверяя, что Аня точно станет не менее знаменитой. Что ж, девочка уверенно движется к своей мечте.