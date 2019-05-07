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Полет нормальный: Злата Огневич решилась на экстремальный опыт


Певица испытала чувство полета в аэротрубе

Злата Огневич не робкого десятка и любит иногда добавить дозу адреналина в свою жизнь. На днях певица решилась на весьма необычный и несколько экстремальный опыт, а видео процесса поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка испытала чувство полета благодаря аэродинамической трубе - когда ты паришь на восходящих потоках воздуха. На видео Злата поднимается в воздух - при этом рядом находится инструктор, который дает инструкции, в каком положении держать руки и ноги и придерживает ее. На втором ролике счастливая Огневич делится впечатлениями - по ее словам, было очень круто.

"Ааааааа! Полет - нормальный. Эмоции переполняют меня!!! ребята, это совсем не страшно, а очень кайфово. Вот, понемногу подбираюсь к исполнению желания - прыгнуть с парашютом! Крутейшая локация, парк Муромец", - написала певица под публикацией.

Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики восторгаются отвагой Огневич и шутят, что теперь ее можно отправлять в космос.

  • "Злату можна відправляти в космос"
  • "Ой)) улетела"
  • "Молодец, смелая"
  • "Молодець Злато, можна відправляти на освоєння Марсу, і не тіки"
  • "Кааайф только глядя на твои эмоции"
  • "Экстремалочка!!!! супер!!!!"
  • "Аааааа мне летать, а мне летаааать охотаааа"
  • "Действительно, очень интересный опыт! Здорово, что Вам удалось испытать на себе это"
  • "Златик! Поздравляю с первым свободным полётом!"
  • "Супер - ласточка!"
  • "Бесподобно!!! Драйв передаётся на расстоянии!!!"

Напомним, ранее знойная Злата Огневич показала, как ждет лета.

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