Полет нормальный: Злата Огневич решилась на экстремальный опыт

Певица испытала чувство полета в аэротрубе
Злата Огневич не робкого десятка и любит иногда добавить дозу адреналина в свою жизнь. На днях певица решилась на весьма необычный и несколько экстремальный опыт, а видео процесса поделилась на своей странице в Instagram.
Артистка испытала чувство полета благодаря аэродинамической трубе - когда ты паришь на восходящих потоках воздуха. На видео Злата поднимается в воздух - при этом рядом находится инструктор, который дает инструкции, в каком положении держать руки и ноги и придерживает ее. На втором ролике счастливая Огневич делится впечатлениями - по ее словам, было очень круто.
"Ааааааа! Полет - нормальный. Эмоции переполняют меня!!! ребята, это совсем не страшно, а очень кайфово. Вот, понемногу подбираюсь к исполнению желания - прыгнуть с парашютом! Крутейшая локация, парк Муромец", - написала певица под публикацией.
Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики восторгаются отвагой Огневич и шутят, что теперь ее можно отправлять в космос.
Напомним, ранее знойная Злата Огневич показала, как ждет лета.
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