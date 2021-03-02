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Поклонники лишились чувств: Кейт Миддлтон появилась в блузе с глубоким декольте (фото)

Новина українською → Великобритания, Вторник 02 марта 2021 14:02
Поклонники лишились чувств: Кейт Миддлтон появилась в блузе с глубоким декольте (фото) Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: GettyImages)
Автор: Анна Киселева

Кейт Миддлтон и принц Уильям на фоне пандемии коронавируса в большинстве случаев общаются с гражданами Великобритании по видеосвязи. Так, на очередном прямом эфире герцогиня Кембриджская появилась в шелковой блузе с откровенным V-образным декольте.

Об этом пишет Hello!.

На этот раз темой для разговора в прямом эфире стало положительное влияние вакцины против CoViD-19 на больных диабетом. Но поклонников королевской четы больше заинтересовал внешний вид Кейт Миддлтон.

Для беседы герцогиня выбрала белоснежную шелковую блузу с откровенным V-образным декольте Holland Cooper. Ее стоимость составляет 119 фунтов стерлингов (около 4 630 гривен). Образ дополнила пиджаком цвета хаки и серебряными серьгами с подвесками, а макияж сделала в естественных оттенках – розовые румяна бледно-розовый блеск для губ. Фанатам в большинстве своем образ понравился, пизет издание.

Поклонники лишились чувств: Кейт Миддлтон появилась в блузе с глубоким декольте (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время прямого эфира (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Но также нашлись также те, кто критиковал ее образ. Согласно информации Daily Mail, первый раз жена принца Уильяма появилась в упомянутом пиджаке во время тура по Канаде в 2016 году. Тогда ее наряд был дополнен джинсами такого же цвета, шарфом с этническим орнаментом и коричневыми сапогами в ковбойском стиле. Также этот же блейзер герцогиня примеряла во время поездки на Кипр в декабре 2018 года, где посещала в нем базу военнослужащих.

Поклонники лишились чувств: Кейт Миддлтон появилась в блузе с глубоким декольте (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям во время прямого эфира (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До этого мы писали, что Кейт Миддлтон покорила сеть простым образом на каждый день.

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон рассказала о необычных навыках, которые приобрела на карантине.

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