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Пока муж в джунглях: жена Комарова покорила эффектным выходом в свет

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 16:19
Пока муж в джунглях: жена Комарова покорила эффектным выходом в свет
Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Девушка посетила яркую церемонию награждения

Юной супруге знаменитого украинского телепутешественника Дмитрия Комарова Александре Кучеренко приходится нелегко - ведь ее муж месяцами не бывает дома, пропадая в своих экспедициях, порой и довольно опасных. Однако девушка стойко переживает разлуку, а недавно у нее даже получилось проведать любимого во время съемок нового сезона "Мир наизнанку" на другом конце земного шара - где именно, пока держится в секрете. Сейчас же она вернулась к работе и ожиданию супруга, а в перерывах иногда выбирается на светские мероприятия.

На днях Саша посетила торжественную церемонию награждения премии ELLE STYLE AWARDS 2019 и показала на своей странице в Instagram, какой выбрала наряд для выхода в свет. 21-летняя ведущая и модель позировала возле стенда в эффектном блестящем серебристом комбинезоне с расклешенными штанинами, пикантным вырезом в районе груди и оголенными плечами. Отметим, что авторство наряда принадлежит украинскому дизайнеру Андре Тану.

Завершают яркий лук туфли на каблуке, высокий хвост и красивый макияж. Кучеренко приняла эффектную позу, уперев руки в бока и лучезарно улыбаясь на камеру.

"Эбаут ласт найт. Новое фото для рубрики "пока муж в джунглях")) - с юмором прокомментировала супруга Комарова.

Пока муж в джунглях: жена Комарова покорила эффектным выходом в свет

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Пользователи сети поспешили прокомментировать новое фото Александры, восхищаясь ее красотой и стильным нарядом.

  • Вы шикарная девушка и очень красивая....
  • Неймовірна
  • Куколка
  • Очень красивая
  • Невероятная
  • Неописуемая красота
  • Шикарная
  • Ваше сиятельство, прекрасна как всегда
  • Саша Муза!!!!!
  • Счастливый муж, при такой Красоте!
  • Очень хорошенькая!

Пока муж в джунглях: жена Комарова покорила эффектным выходом в свет

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила красотой и стилем в Париже, позируя на фоне Эйфелевой башни.

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Новости Украины Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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