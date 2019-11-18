Очень похожи: Снежана Бабкина растрогала душевным фото сыночка с прабабушкой

Сергей и Снежана Бабкины пять месяцев тому стали счастливыми многодетными родителями. У пары родился сыночек Елисей, а также они воспитывают сына Артура и дочку Веселину. Дружная семья привыкла проводить время вместе в своем частном доме в Харькове. А также с удовольствием путешествовать. Так, малыш Елисей уже успел отдохнуть в Италии, а также побывать с папой на гастролях. Трогательные семейные кадры всегда вызывают неподдельный интерес у поклонников Бабкиных. Так, Снежана опубликовала душевное фото мужа, маленького сыночка и его прабабушки.

На снимке запечатлена бабушка Бабкиной, которой исполилось 85 лет, а также именинник Елисей, которому всего пять месяцев. Папа держит мальчика на руках и весело играет с ним, а прабабушка малыша с любовью и умилением смотрит на него.

"В гостях у моей бабушки. Встреча нашей самой старшенькой в семье и нашего самого младшенького. Бабушке 85, Елисею сегодня 5. Люблю Вас!" - написала она.

Сергей Бабкин с сыном и бабушкой (instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонников до глубины души растрогала встреча поколений, запечатленная на фото. Они увидели на снимке настоящее семейное счастье и пожелали бабушке долгих лет жизни. Также подписчики Снежаны отметили, что она очень похожа на родственницу внешне.

Это счастье

Это супер. Наши бабуленьки самые-самые

Просто крутые! Бабушке долгих лет жизни!

Это очень трогательно

Это дорогого стоит. Здоровья бабушке! А малышу - радости

Яке це щастя коли ще є бабусі! Здоров'я вам і вашій родині

Какое же это счастье, видеть старшее и младшее поколение! Это фото «дорогого» стоит! Многая лета!

Красивая бабушка! Всех благ и здоровья вашей семье!

Здоровья и счастья всем членам семьи, Вы очень похожи на бабушку

У вас с бабушкой очень похожие черты лица!

Уютное фото, сколько в нем всего

Скриншот комментариев

Напомним, что Снежана Бабкина показала романтические фото с мужем из семейного архива.