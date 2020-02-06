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Так похожи! Счастливая Ольга Фреймут растрогала сеть душевным фото с "лапочкой-дочкой"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 16:56
Так похожи! Счастливая Ольга Фреймут растрогала сеть душевным фото с "лапочкой-дочкой"
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая показала младшую дочь Евдокию

Ольга Фреймут на днях впервые показала лицо своей маленькой доченьки с редким именем Евдокия. Девочка украсила обложку новой авторской книги своей звездной мамы об уходе и воспитании младенцев. Новинка написана в тандеме с педиатром Наталией Кундиной. В книге ведущая поделилась опытом материнства и личными записями и наблюдениями. Теперь же Ольге захотелось показать домашнее фото с доченькой на руках.

На черно-белом снимке теледива обнимает и поддерживает любознательную малышку, которая что-то рассматривает с живым и неподдельным интересом. Сама Ольга также направила мечтательно-счастливый взгляд куда-то в сторону. Ее волосы свободно спадают на плечи естественными крупными волнами. Глаза подведены тенями.

"Моя Евдокия", - коротко и ясно подписала она душевный кадр "общения" со своей малышкой.

Так похожи! Счастливая Ольга Фреймут растрогала сеть душевным фото с &quot;лапочкой-дочкой&quot;

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Подписчики звезды не устояли перед милым и пронизительным кадром, оставив массу комплиментов маме и дочке. Многие из них отметили, что ведущая и ее девочка очень похожи внешне.

  • Надзвичайно гарне фото. Ви така замріяно-щаслива на ньому
  • Лапочка дочка похожа на Злату
  • Неймовірна. Такий свідомий погляд
  • Мама і донечка красуні
  • Какая она красивая
  • Гарненькі
  • Це так просто...і прекрасно
  • На маму схожа, гарненька
  • Справжня красуня. Нехай росте здорова
  • Яка гарнюня
  • Маленьке Янголятко. Таке щастя бути мамою донечки
  • Схожа на Вас

Скриншот комментариев

Напомним, что Ольга Фреймут ранее сделала заявления о коллеге Сергее Притуле и своем муже Владимире Локотко, а также открыла некоторые личные тайны.

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