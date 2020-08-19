Так похожи на папу: стильная Ольга Фреймут отвела подросших детей в школу

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут после семейного отдыха с мужем и детьми в Турции уже вернулась к повседневным хлопотам. На днях звездная мама отвела младших детей в школу - причем 3-летняя Евдокия пошла в первый класс. Об этом сообщила сама знаменитость, опубликовав на своей официальной странице в Instagram фотографии с праздничной линейки.

Отметим, что младших сына и дочь Фреймут родила от генерального директора Нового канала Владимира Локотко, также у нее есть 14-летняя дочь Злата от предыдущего брака.

На снимках Ольга предстала в стильном образе - белой блузке и черной плиссированной юбке, а также бежевых мюлях. Она держит за руки 4-летнего сына Валерия и дочку, которые одеты в обычную удобную одежду - в школе нет формы. При этом на детях надеты маски, а вот их мама позировала без нее.

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози - донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - поделилась Фреймут.

Ольга Фреймут отвела младших детей в школу (фото: instagram.com/freimutolia)

Все дети ведущей учатся в Печерской международной школе (PSI Kyiv), которая предлагает образовательные программы для детей от 3 до 19 лет. Год обучения в данной школе обойдется примерно в 24 тысячи долларов.

Фолловеры тут же засыпали Ольгу поздравительными комментариями и отметили, что детки очень похожи на своего папу.

Дiти-квiти

Євдокія так на Вас схожа, Олечко!

Такие красивые глаза у деток! Оля родай больше деток!)))

Нарешті показали своїх діток; вони чудові!

Какие красивые у Вас дети!

где маска? карантин не нужно соблюдать ?

Гарна знимка.І пані Оля тут виглядає ,як школярка)Хай навчання дається легко

Глазами дочка копия мама, а сын ну просто точнейшай копия папа...

Гарненькі

Детки папина копия!

Олечка, поздравляем вашу первоклашечку. В добрый путь, малышка

Дуже гарні діточки, і радіють очі дивлячись на те що немає форми

Скриншот комментариев

Ранее стало известно, с кем Ольга Фреймут будет покорять паркет Танцев со звездами 2020.

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