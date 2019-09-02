"Похожи?" Лилия Ребрик сравнила себя в детстве с дочкой-школьницей

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Старшая дочь телеведущей Диана пошла во второй класс

Лилия Ребрик с удовольствием делится в сети не только своими стильными и эффектными образами для съемок в утреннем шоу, но и милыми и теплыми семейными фото. На днях старшая дочь телеведущей и ее мужа Андрея Дикого отпраздновала день рождения - Диане исполнилось семь лет. Конечно же, звездная мама трогательно поздравила малышку, показав также кадры из семейного архива с именинницей в главной роли. А 1 сентября девочка пошла в школу - уже во второй класс.

Лилия решила сравнить себя в том же возрасте с дочуркой. Она опубликовала фотоколлаж, на котором добавила свое детское фото в семилетнем возрасте и снимок Дианы - причем оба кадра были сделаны в первый день учебного года.

Маленькая Лиля одета по моде тех времен - в темное платье и белый кружевной передник, а на голове у нее красуются огромные банты. Наряд Дианы - в похожем стиле, однако в тренде с современной модой: на девочке белая блузка и черная юбка до колена, а сверху - еще одна полупрозрачная длинная юбка. Завершают очаровательный лук черные гольфы и туфельки, а также галстук-бабочка и модный рюкзак.

Фото: Лилия Ребрик и ее старшая дочь Диана (instagram.com/liliia.rebrik)

"На цьому фото нам з Діаною по сім рочків. М-да.... Модні- не те слово. Кожна по-своєму! Схожі?)))" - поинтересовалась мнением подписчиков телеведущая.

Фолловеры Ребрик принялись умиляться милым девчушкам, однако большинство отметили, что Диана все же больше похожа на отца, а вот младшая дочь Полина - копия мамы.

Диана модняшка,все по модному.И юбка модная и блуза с ломпасами. Все продумано по моде.

Диана папина доця. от Полина подрастёт и будет ваша точная копия

Нет, Полинка ваша копия

Мне кажется меньшая дочка больше похожа

Ні, маленька більше на вас схожа

Як на мене не схожі. Ви з молодшою копія

Нет не похожи!!! Диана похожа на папу,а вот Поля на Вас

Папина доця!!!

Красотульки)) але Ви - це Поля!

Нєа, не схожі зовсім!!! Ді татова копія!!!

Младшая дочка, Ваша копия

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Еще несколько кадров Дианы-модницы Ребрик опубликовала в разделе сториз.

Фото: Лилия Ребрик показала старшую дочь Диану в первый день учебного года (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик поделилась редким снимком с родной сестрой. Поклонники тут же обнаружили сходство девушки со старшей дочкой звезды.

Также Лилия Ребрик показала дочек-моделей в нежной фотосессии. Ведущая позирует с 7-летней Дианой и годовалой Полиной на ухоженной территории, возле клумбы с розами.