Как похожи! Леся Никитюк показала свою любимую маленькую принцессу

Ведущая поздравила племянницу с 8-летием
Леся Никитюк обожает свою семью – недавно ее родители сделали роскошный ремонт дома в Хмельницком, и теперь звезда с удовольствием приезжает погостить в новые интерьеры. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. К тому же недавно Леди Ле призналась, что вполне может стать крестной. А пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами, тем более у старшей девочки на днях был день рождения.
Леди Ле опубликовала фото со счастливой именинницей Полиной и ее маленькой сестричкой, а также компанию девушкам на фото составил верный друг ведущей – песик Рафик. Леся с девочками, а также питомец шоувумен позируют в колпаках – все как положено на дне рождения. Теледива решила ограничиться нюдовым макияжем.
"Happy birthday my little princess. 8 років назад, в мене з’явилася перша племінниця. З Днем Народження моя бусінка. Лю. Рафік чекає торт з паштета", – сообщила Леди Ле.
Фото: Леся Никитюк с племянницами и псом Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леси тут же бросились поздравлять маленькую именинницу и даже нашли ее сходство со звездной тетей.
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Ранее Леся Никитюк вместе с племяннице появились на показе дизайнера Андре Тана.