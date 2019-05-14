Похожи как две капли: Лилия Ребрик озадачила сеть непростой задачей

Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая предложила угадать, кто из ее дочек изображен на фото

Популярная телеведущая и мама двоих очаровательных девочек Лилия Ребрик долго прятала от поклонников лицо своей маленькой дочки Полины, но в первый день рождения малышки умилила очаровательным семейным фотосетом, показав маленькую непоседу широкой публике. И пока фаны гадают, на кого же похожа Поля - на маму или папу - , Лилия ошарашила их сравнением старшей дочки Дианы с ее младшей "копией". Фото своих любимых девочек, которые выглядят как две капли воды, она поделилась в Instagram.

Лилия сравнила детей в одном и том же возрасте. На снимках девочки даже одеты одинаково, что уж говорить о внешнем сходстве сестричек! Впрочем, ведущая задала поклонникам непростую задачу.

"Вирішила залишити цей фотоколаж тут в інстаальбомі. На одному з фото - Діана, на одному - Поліна. Світлини зроблені приблизно в одному віці - десь в шість місяців. В одній кофтині (таке буває)... Хто з них де? Вгадаєте? Схожі?" - озадачила она подписчиков.

Дочки Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Всего 5 дней: Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери

Поклонники даже растерялись, ведь определить, кто есть кто им показалось действительно сложно. Малышки были так похожи, что их очень легко было спутать. Своими версиями они поделились в комментариях, не забывая подарить комплименты звездной семье.

"Дуже схожі, на першому Діана, на другому Поліна", "Класс, як вони схожі. Я подумала це одна дитина, просто вираз обличчя змінила", "Такие крошки! Похожи, но разные", "Диана - лево, Полина - право! Глазки шикарные бусины", "Очень похожие сестрички!", "Красуні", "Такие хорошенькие, очень похожи, тяжело понять, но наверно на первом фото Диана, а на втором – Полина", - терялись в догадках фолловеры ведущей.

Ранее Лилия Ребрик восхитила фотосессией в вышиванке и предстала перед поклонниками в непривычном образе.

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким очаровала романтическим фотосетом прямиком из Парижа.