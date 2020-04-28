Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша порадовала редким домашним фото

Маша Полякова вместе со своей семьей находится на домашней самоизоляции из-за коронавируса. 15-летняя дочка Оли Поляковой время от времени делится обновлениями на своей instagram-страничке. Однако звездную маму ей не превзойти в этом вопросе. Отметим, что Полякова-старшая превратилась в “королеву прямых эфиров”. Украинская исполнительница каждый день по несколько раз выходит в прямые instagram-эфиры, во время которых готовит и тренируется. Также к этим эфирам Полякова привлекает других звезд.

Тем временем Маша, как и другие школьники, учится дистанционно. Время от времени девушка появляется в прямых эфирах своей мамы. К примеру, как-то Оля показала совместную тренировку с Машей. Также отметим, что младшая дочка Поляковой, 8-летняя Алиса появляется в ее эфирах еще намного чаще.

Недавно после достаточно длительного перерыва Маша Полякова порадовала поклонников новым фото, которое вызвало восторг у фолловеров девушки. На опубликованном снимке Маша очень похожа на свою маму.

На фото девочка позирует спортивной кожаной куртке черного цвета с красными вставками. Длинные волосы распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза. При этом в одной руке Маша держит домашнего любимчика - белый шпиц.

“А у вас есть домашние животное? Если да, то кто?” - подписала новый пост Маша.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Поляковой-младшей также поспешили оставить комментарии.

Самая красивая!

Боже, какая же красотка! Скучаю, скоро уже встретимся.

На одной фотке Две красотки

Ты так похожа на маму, это так круто

Вау, какая красивая

Фотка бомба

Королева ночи

Такая милая девочка

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, ранее дочка Оли Поляковой показала, как делает вакуум живота. Девушка очень уверенно выполняет популярный сегодня вакуум живота. Такое упражнение помогает не только поддерживать мышцы живота в тонусе, но также благотворно влияет на здоровье внутренних органов. Делая вакуум, вы также делает своеобразный массаж внутренних органов!