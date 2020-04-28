Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой

Маша порадовала редким домашним фото
Маша Полякова вместе со своей семьей находится на домашней самоизоляции из-за коронавируса. 15-летняя дочка Оли Поляковой время от времени делится обновлениями на своей instagram-страничке. Однако звездную маму ей не превзойти в этом вопросе. Отметим, что Полякова-старшая превратилась в “королеву прямых эфиров”. Украинская исполнительница каждый день по несколько раз выходит в прямые instagram-эфиры, во время которых готовит и тренируется. Также к этим эфирам Полякова привлекает других звезд.
Тем временем Маша, как и другие школьники, учится дистанционно. Время от времени девушка появляется в прямых эфирах своей мамы. К примеру, как-то Оля показала совместную тренировку с Машей. Также отметим, что младшая дочка Поляковой, 8-летняя Алиса появляется в ее эфирах еще намного чаще.
Недавно после достаточно длительного перерыва Маша Полякова порадовала поклонников новым фото, которое вызвало восторг у фолловеров девушки. На опубликованном снимке Маша очень похожа на свою маму.
На фото девочка позирует спортивной кожаной куртке черного цвета с красными вставками. Длинные волосы распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза. При этом в одной руке Маша держит домашнего любимчика - белый шпиц.
“А у вас есть домашние животное? Если да, то кто?” - подписала новый пост Маша.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Поклонники Поляковой-младшей также поспешили оставить комментарии.
Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova
Кстати, ранее дочка Оли Поляковой показала, как делает вакуум живота. Девушка очень уверенно выполняет популярный сегодня вакуум живота. Такое упражнение помогает не только поддерживать мышцы живота в тонусе, но также благотворно влияет на здоровье внутренних органов. Делая вакуум, вы также делает своеобразный массаж внутренних органов!