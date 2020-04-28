ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2020 - 15:51
Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша порадовала редким домашним фото

Маша Полякова вместе со своей семьей находится на домашней самоизоляции из-за коронавируса. 15-летняя дочка Оли Поляковой время от времени делится обновлениями на своей instagram-страничке. Однако звездную маму ей не превзойти в этом вопросе. Отметим, что Полякова-старшая превратилась в “королеву прямых эфиров”. Украинская исполнительница каждый день по несколько раз выходит в прямые instagram-эфиры, во время которых готовит и тренируется. Также к этим эфирам Полякова привлекает других звезд.

Тем временем Маша, как и другие школьники, учится дистанционно. Время от времени девушка появляется в прямых эфирах своей мамы. К примеру, как-то Оля показала совместную тренировку с Машей. Также отметим, что младшая дочка Поляковой, 8-летняя Алиса появляется в ее эфирах еще намного чаще.

Недавно после достаточно длительного перерыва Маша Полякова порадовала поклонников новым фото, которое вызвало восторг у фолловеров девушки. На опубликованном снимке Маша очень похожа на свою маму.

На фото девочка позирует спортивной кожаной куртке черного цвета с красными вставками. Длинные волосы распущены, а макияж сделан с акцентом на глаза. При этом в одной руке Маша держит домашнего любимчика - белый шпиц.

“А у вас есть домашние животное? Если да, то кто?” - подписала новый пост Маша.

Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники Поляковой-младшей также поспешили оставить комментарии.

  • Самая красивая!
  • Боже, какая же красотка! Скучаю, скоро уже встретимся.
  • На одной фотке Две красотки
  • Ты так похожа на маму, это так круто
  • Вау, какая красивая
  • Фотка бомба
  • Королева ночи
  • Такая милая девочка

Так похожа на маму: 15-летняя дочь Оли Поляковой очаровала красотой на милом фото с собачкой

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Кстати, ранее дочка Оли Поляковой показала, как делает вакуум живота. Девушка очень уверенно выполняет популярный сегодня вакуум живота. Такое упражнение помогает не только поддерживать мышцы живота в тонусе, но также благотворно влияет на здоровье внутренних органов. Делая вакуум, вы также делает своеобразный массаж внутренних органов!

Это огонь: Олег Винник неожиданно исполнил "Шлепки" Поляковой в стиле хард-рок (видео) Чисто королевская семья: Оля Полякова с дочерьми поздравила всех с Пасхой
Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top