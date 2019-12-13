"Похожа на голливудскую диву": Анна Ризатдинова покорила роскошным образом

После завершения шоу Танцы со звездами 2019 Анне Ризатдиновой некогда скучать - гимнастка, которая вместе с партнером Александром Прохоровым заняла в проекте второе место, сейчас просто нарасхват. Ее наперебой приглашают дать интервью, сняться для глянцевого журнала или принять участие в ТВ-передаче. Спортсменка с удовольствием соглашается и радует поклонников эффектными появлениями - так, на днях она поразила фанов "космическими" кадрами.

Анна также приняла участие в съемках новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”. При этом Ризатдинова блистала перед камерами в роскошном и элегантном образе.

Украинская гимнастка примерила вечернее платье в пол красивого "стального" золотисто-розового оттенка с оголенными плечами и ассиметричным вырезом в районе декольте. Особой выразительности наряду добавляет крупный бант в районе талии.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитость дополнила лук босоножками на шпильке и массивными сережками, а волосы красиво уложила волнами на одну сторону. Завершает шикарный образ яркий макияж с акцентом на губах.

Ризатдинова позировала как одна, так и с "коллегами" по съемке - Ираклием Макацария, Владимиром Остапчуком, Ксенией Горб и другими.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Мне крайне редко нравятся фото, но этот образ исключение", - призналась Анна в подписи под снимком.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

В комментариях подписчики оставили много теплых отзывов такому образу гимнастки и сравнили ее с голливудской кинодивой.

Мне нравится, похожа на голливудскую кинодиву!

Как красиво

Очень мне нравится. Когда будет эфир???

Безупречный образ

Богиня!

Красотка

Шикарно

Просто королева!

Вам идёт платье

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.