"Похож на тебя": Алина Гросу умилила сеть обнимашками с малышом

Алина Гросу все еще привыкает к новому для себя статусу жены - 24-летняя певица расписалась со своим возлюбленным Александром 1 июня, а пышную свадьбу они отгуляли немного позже, 23 июня на роскошной вилле в Италии. Там же пара провела и медовый месяц, однако, судя по всему, они уже вернулись на родину.

На своей странице в Instagram артистка поделилась трогательными кадрами с маленьким мальчиком, которые были сделаны в Черновицкой области - вероятно, в гостях у родственников.

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

Одетая в черную кожаную куртку Алина держит малыша на руках, а также нежно его обнимает и целует. В подписи к фото она пояснила, что это ее племянник Кирилл.

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

"Мой племяш Кирилл Романович. Обнимаааашки в колоритных местах", - написала Гросу.

Фото: Алина Гросу с племянником (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры поспешили оставить умиленные комментарии и отметили, что малыш очень на нее похож, а также, что Алина будет прекрасной матерью.

Ой, фото з дітками не можливо порівняти, це наше все...усі чотири класні по-своєму)

Гарненьки всі

Идеальная мама

Алина...очень похож на тебя... если бы не было коментариев решил что, это ваш сын

Очень красивый племяшка

Все! Супер!)))

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Скриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, новоиспеченная жена Алина Гросу сделала неожиданное признание о муже.

Ранее Алина Гросу представила песню-посвящение своему мужу, гимн любви под названием "Непобедима".

Кстати, Алина Гросу поделилась уникальным видео со свадьбы, растрогав сеть до слез нежностью и романтикой.