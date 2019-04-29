Как же похож на папу: Тина Кароль растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном

Популярная певица Тина Кароль отпраздновала Пасху вместе с 10-летним сыном Вениамином, который на праздники приехал в Украину из Великобритании, где он живет и учится. Мама устроила мальчику активную программу - они успели сходить на балет, а также он поддерживал маму в финале шоу Голос країни 9. На праздник же мама с сыном по традиции отправились в церковь на пасхальную службу. Трогательным совместным фото артистка поделилась на своей странице в Facebook.

На снимке Веня с мамой запечатлены в храме. На мальчике красивая вышиванка, а в руках он держит пасхальную корзинку с заженной свечой. Тина же покрыла голову белым платком в горошек.

"Христос Воскрес!" - написала исполнительница.

Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (facebook.com/tina.karol)

Подписчики Кароль также поздравили ее с праздником и в очередной раз отметили, что Вениамин - просто-таки копия своего покойного отца Евгения Огира.

"Как же сынуля похож на папу. С праздником Вас. Христос Воскрес"

"Привітання з Чилі, бажаю вам благословень від Бога, ви прекрасна людина, я завжди слухаю ваші пісні, навіть якщо ви не розумієте їх, але ваш тон голосу красивий і ваш ангельський погляд"

"Воістину Воскрес!!! Ви чарівні!!! Щастя, любові та тепла!!!"

"Воістину воскрес! Тіночко Вас із Веніаміном також зі святом! Найкращі побажання для Вас і Вашої родини"

"Воїстину воскрес!!! Здоров'я Вам, і синочку. Будьте щасливі!!!"

"Любо глянути!"

"Ви прекрасні!!!!! Щастя Вам!"

"Яке гарне мамине сонечко! Здоров'я вам і успіхів!"

"Воістину Воскрес! P.s....,які ви вже великі )"

Отметим, что в этом году Пасха совпала для Тины и с грустной датой - 28 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием из жизни ушел ее любимый супруг. Они успели прожить в браке всего пять лет, а плодом их любви стал Веня.

Напомним, Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото.

Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.