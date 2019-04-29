Как же похож на папу: Тина Кароль растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном

Певица сходила с Вениамином на пасхальную службу
Популярная певица Тина Кароль отпраздновала Пасху вместе с 10-летним сыном Вениамином, который на праздники приехал в Украину из Великобритании, где он живет и учится. Мама устроила мальчику активную программу - они успели сходить на балет, а также он поддерживал маму в финале шоу Голос країни 9. На праздник же мама с сыном по традиции отправились в церковь на пасхальную службу. Трогательным совместным фото артистка поделилась на своей странице в Facebook.
На снимке Веня с мамой запечатлены в храме. На мальчике красивая вышиванка, а в руках он держит пасхальную корзинку с заженной свечой. Тина же покрыла голову белым платком в горошек.
"Христос Воскрес!" - написала исполнительница.
Подписчики Кароль также поздравили ее с праздником и в очередной раз отметили, что Вениамин - просто-таки копия своего покойного отца Евгения Огира.
Отметим, что в этом году Пасха совпала для Тины и с грустной датой - 28 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием из жизни ушел ее любимый супруг. Они успели прожить в браке всего пять лет, а плодом их любви стал Веня.
Напомним, Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото.
Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.