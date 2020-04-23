Подушка или одеяло? Екатерина Кухар восхитила точеной фигурой в карантинных луках

Балерина поразила поклонников пикантными образами
Карантинный флешмоб Pillow challenge не сбавляет популярности в сети - в его рамках нужно соорудить себе наряд из подушки или же других постельных принадлежностей. В нем уже приняли участие многие украинские знаменитости - к примеру, Лилия Ребрик очаровала ярким луком вместе со старшей дочкой. Решила поучаствовать и прима-балерина и судья Танцев со звездами Екатерина Кухар.
При этом она не смогла определиться, какой из карантинных луков лучше - из подушки или одеяла, и попросила совета у поклонников. На первом фото танцовщица позирует на верху лестницы в пикантном наряде из белой подушки и босоножках на шпильке, игриво подняв ножку и держа в руке бокал.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
На втором кадре Екатерина в "платье" из одеяла запечатлена все с тем же бокалом на балконе, восхищая точеной фигурой.
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
"Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость! Pillow or blanket?!" - прокомментировала фривольные снимки Кухар.
В ответ пользователи сети засыпали балерину восхищенными комментариями, отмечая, что выбрать сложно, ведь ей все к лицу.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар очаровала праздничными фото с мужем и детьми на Пасху.