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Подросшая дочь Ани Лорак пожелала всем никогда не болеть и скорого "завершения коронавируса"

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2020 - 10:43
Подросшая дочь Ани Лорак пожелала всем никогда не болеть и скорого "завершения коронавируса"
Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Ани показала фрагмент прогулки с дочкой

Скандальная украинская певица Ани Лорак крайне редко показывает фото, и уж тем более видео, со своей дочерью - 8-летней Софией. Звездная мама предпочитает не показывать свою личную жизнь, ограничиваясь яркими кадрами с выступлений, записи клипов и гламурных вечеринок. Однако на домашней изоляции по причине карантина из-за коронавируса селебритис наконец смогли уделять много времени родным и близким. Лорак - не исключение. На днях исполнительница порадовала поклонников редким фото и видео с подросшей дочкой.

На своей instagram-страничке Лорак показала милое видео с Софией. Артистка решила обратиться к поклонниками во время прогулки с дочерью. При этом девочка с удовольствием присоединилась к словам мамы.

“Как твое настроение?” - спрашивает у дочери Лорак. “Очень хорошо”, - отвечает София.

“Я хочу пожелать здоровья и чтобы все было хорошо, и чтобы вы никогда не болели. И чтобы скорее закончился этот коронавирус. И до лета мы все успели”, - трогательно обратилась к подписчикам звездной мамы 8-летняя София.

“Всем хорошего настроения, всем пока”, - подытожили мама с дочкой. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Более того, на этом приятные сюрпризы от Лорак не закончились. Она также побаловала фолловеров совместным черно-белым фото с дочкой.

В кадре София сидит на коленях мамы, которая нежно целует девочку в щеку. При этом и мама, и дочка одеты в стильные жакеты.

Напомним, что Ани Лорак с 2009 года была замужем за владельцем одного из турецких туроператоров Муратом Налчаджиоглу. В июне 2011 года у пары родилась дочка София, которую крестили в Киеве. К слову, крестным отцом девочки является российский певец Филипп Киркоров, а крестной - депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов Ирина Бережная.

Подросшая дочь Ани Лорак пожелала всем никогда не болеть и скорого &quot;завершения коронавируса&quot;

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: instagram.com/anilorak)

В 2019 году в прессе появились слухи о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, который подтвердились. И в январе 2019 году пара официально развелась. Официальной причиной развода стало “отсутствие общих взглядов на семейную жизнь, доверие, чувства любви и уважения”. Однако прессе стало известно, что Мурат неоднократно изменял своей звездной супруге. Более того, также выяснилось, что на момент развода пара уже около двух лет не жила вместе.

По слухам новым мужем Ани Лорак стал молодой саунд продюсер из Black Star, 27-летний Егор Глеб. Об их отношениях говорили еще летом 2019 года, но не было подтверждений, чтобы знать об этом наверняка.

Напомним, ранее Лилия Ребрик в ультракоротких шортах и топе соблазнила пикантным фото.

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