Подловили! Лилия Ребрик в платье с пикантным разрезом покорила эффектными танцами

Лилия Ребрик признается, что просто обожает свою работу. Ее не пугают очень ранние подъемы и выходы в эфир, она всегда излучает позитив и хорошее настроение. Кстати, быть "в боевой готовности" и выглядеть свежо и хорошо ей помогают маски для лица - дома она устраивает с доченьками "бьюти-девичники" и совмещает приятное с полезным. Также еще одна страсть Лилии – танцы. Она не упускает возможности потанцевать в перерывах между выходами в эфир, а также приобщает к этому занятию своего соведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича.

Так, на видео в Instagram теледива показала бэкстейдж со съемок. Она исполняет различные танцевальные па, веселиться и зажигает, показывает забавные движения и соблазняет плавными линиями.

На ведущей – платье-миди изумрудного цвета на запах с поясом и пикантным разрезом, в котором то и дело мелькают стройные ножки Лилии. В качестве аксессуаров – длинные серьги-кисточки.

"Те, що залишається за кадром ефірів "Ранку з Україною". За відео дякую Колі Мельнику. Підловив", - подписала она веселый ролик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики звезды призналась, что зарядились позитивом от забавного видео с Лилией. Некотрые из них даже предложили ей вести авторскую танцевальную рубрику.

Лилечка,а что если бы вы в утренней программе проводили разминку танцевальную? Мы бы и размялись и подзарядились вашим позитивом!

Вам дуже личить це плаття

Лилечка, ты ну очень красивая. Обожаю тебя

Позитивный человек, вы прекрасный ангелочек

Класс

Вы такая позитивная, веселая! Смотришь на вас и жизнь становится веселее!

Красотка Лиля

Скриншот комментариев

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