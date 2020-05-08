Подходит всем: Кейт Миддлтон раскрыла свое тайное хобби на самоизоляции

Кейт Миддлтон – личность увлекающаяся. Она обожает кулинарию – так, герцогиня сама готовит многие блюда для детей и мужа. Известна страсть Кейт к фотографии – сейчас счастливая мама снимает портреты своих домочадцев для поздравительных открыток. А в трудные времена домашней изоляции она нашла верный способ для выхода накопившегося стресса. Так, герцогиня Кембриджская и мама четверых – большой фанат книжек-раскрасок для взрослых. Как и многие из нас, она обожает взять в руки цветные карандаши, отключить мысли и просто расслабиться, разукрашивая замысловатые черно-белые рисунки.

Кейт обожает разукраски (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Это хобби стало известно общественности благодаря знаменитому шотландскому иллюстратору Джоанне Бэсфорд, организовавшей целое движение для взрослых, которые обожают разукраски. В 2016-м она побывала в Букингемском дворце, где получила почетную награду – орден OBE – за свою деятельность. В ходу разговора с принцем Уильямом она узнала, что Кейт – большая любительница подобных картинок.

Джоанна и принц Уильям (фото: instagram.com/johannabasford)

В своем микроблоге художница недавно вспомнила этот случай и поделилась с подписчиками: «Принц Ульям сказал, что его жене нравятся мои книги. Она обожает разукраски. Кейт одна из нас! И я понимаю, в чем дело. Почему бы не она? Постоянно занятая мама – это большой стресс…».

По словам Джоанны, последствия кризиса для психического здоровья сказываются на всех – от королевских особ до простых людей. «Вот почему сейчас, как никогда, нам нужно заботиться о себе и других. Немного заботы о себе теперь может помочь заложить основы устойчивости психического здоровья. Йога, медитация, книжные раскраски... Все, что вам нужно сделать, пожалуйста, сделайте это. И поощряйте других делать то же самое. Найдите практику, которая поддерживает вас, помогает вам справляться с проблемами, декомпрессирует ваш утомленный ум и уравновешивает вас. Забота о себе – не эгоистично, это важно».