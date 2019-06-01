"Подгулявшая барышня": Регина Тодоренко впечатлила неожиданными образами

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала, как относится к хейтерам

Неугомонная Регина Тодоренко поражает поклонников своей энергичностью. Они постоянно задаются вопросом, как молодая мама все успевает? Регина ведет авторские проекты, снимается в рекламе, путешествует и при этом успевает уделять время мужу, музыканту Владу Топалову, и сыну Михаилу. Она не стесняется показывать фото как в купальнике (первые снимки звезда сделала менше, чем через полгода после рождения ребенка), так и без макияжа. Но на свежем видео, которое ведущая опубликовала в Instagram, она показала себя с другой стороны. Регина красовалась перед камерой в вычурных нарядах с оригинальным макияжем. Она поделилась видео с бэкстейджа съемки для одного из российских изданий.

Так, звезда успела примерить черное и белое пышные платья, оригинальный наряд ассиметричного кроя, который позволил Регине продемонстрировать ее стройные ножки во всей карасе, а также позировать в белой классической рубашке. Оригинальный макияж с эффектом легкой нарочитой небрежности стал завершающим штрихом экспериментальных луков девушки.

В коротком интервью телезвезда решила поделиться своим отношением к критикам и недоброжелателям. "На хейтров я реагирую положительно. Именно они дают толчок и мотив развиваться. Мне хочется работать, чтобы эти люди когда-то мне написали какую-то похвалу", - пояснила Регина.

Также знаменитость назвала себя суперженщиной и призналась, что обожает читать комиксы. "Я обожаю комикси, я их коллекционирую. Супергерой, суперженщина – это я!" - без лишней скромности подытожила ведущая.

Кроме того, в подписи к ролику Регина решила с присущей ей долей самокритики охарактеризовать свои образы и поинтересовалась, как ее подписчики реагировали бы на хейтеров.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"В журнале я в образе немного подгулявшей барышни со следами утренней помятости на лице. Спасибо всей команде за эксперимент. Мне задали вопрос: "Как вы относитесь к хейтерам?" И вот хочу у вас спросить, что бы вы сделали, если бы тысячи людей писали вам, что вы ведете себя наиграно, ужасно выглядите", - спросила девушка.

Поклонники телеведущей не оставили Регину без комплиментов и, в первую очередь, заверили, что она потрясающе выглядит в любом образе.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Регина, какая Вы чудесная!", "Вы большая молодец!","Регина ты супер! Я тоже хочу как ты", "Как всегда великолепна, Регина ты Мега", "Регина, Вы самая лучшая!", "Такая класнючая", "Какая же ты красивая!", "Вы очень красивая и милая", "Регина, ты чудо", "Ну, нельзя быть такой хорошенькой!" - писали фолловеры.

Напомним, что Регина Тодоренко огорошила поклонников новостью – она выходит замуж.

Позже Тодоренко показала, как она выбирает платье для своего пышного торжества.