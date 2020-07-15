Подарок друг другу на свадьбу: Холостяк-9 с женой купили огромную квартиру в Киеве

Холостяк-9 Никита Добрынин с женой и по совместительству победительницей проекта Дарьей Квитковой купили свою первую совместную квартиру. Недвижимость они приобрели в Киеве и, по словам Добрынина, она - огромная.

Об этом молодожены рассказали в Instagram.

Во время отдыха на острове Бали этой зимой, стоя у океана они загадали несколько желаний. Ведь именно там в январе Никита сделал Даше предложение. И вот теперь, спустя время, они начали осуществляться.

"Сегодня мы купили свою огромную квартиру. Будущий дом для нашей семьи. Впереди еще много вопросов со стройкой, проектами, дизайнами. Но прямо сейчас радость и желание работать еще больше", - написал Добрынин, сопроводив пост фото с Дашей с той самой поездки.

Даша и Никита во время совместной поездки на Бали в январе 2020 года (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша же написала, что покупка совместного жилья стала их общей заслугой и назвала квартиру подарком друг другу на свадьбу. Девушка до сих пор не может поверить, что такое грандиозное достижение они сделали самостоятельно, без помощи родителей.

"Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи - это конечно круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице... Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить", - восторгается Квиткова.

Напомним, что Никита и Даша узаконили отношения 21 мая, а пышную свадьбу они решили отложить на потом, когда закончится карантин. Их отношения начались в 9 сезоне шоу "Холостяк", где Никита будучи главным героем выбрал Дашу в финале реалити в мае 2019-го.

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