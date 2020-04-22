Почувствовала особую связь: Дорофеева в total white рассекретила лучше подарки в день рождения

Певица рассказала, как отметила 30-летие
Наде Дорофеевой 21 апреля исполилось 30 лет! Свой день рождения звезда хоть и встретила на карантине дома, но он стал ярким и запоминающимся событием во многом благодаря всем, кому не безразлична певица. Ее муж Владимир Дантес с юмором написал о жене и поздравил ее со знаменательной датой, а сам день был щедрым на трогательные моменты, искренние слова и трогательные жесты. Счастливая именинница обратилась ко всем, кто разукрасил ее день рождения яркими красками, со страницы в instagram.
Певица запечатлена в домашней обстановке. Ее праздничный образ – удобный и свободный total white: белоснежная рубашка оверсайз, спортивные светлые штаны, массивные кроссовки. Ее волосы аккуратно уложены, на лице – легкий и освежающий макияж. Надя показывает язык и не может сдержать улыбку.
"Мой карантинный День Рождения - очень! Я почувствовала столько любви: от семьи, которая далеко, но прислала мне просто нереальное видео -поздравление, от которого мурашки и слёзы счастья; От любимых друзей, которые своими веселыми видосами не давали ни на секунду быть без улыбки; От поклонников, которые забомбили мои соцсети добрыми словами, видосами, фотками и поздравленками; От друзей коллег, которые мне пели, сочиняли стихи, прикалывались и говорили много всего приятного. Ну а сейчас я дома, со своей карантинной семьей - и мы только начинаем гулять. Знаете, в этот День Рождения я почувствовала особую связь с дорогими мне людьми. Все-таки карантин вернул в наши жизни истинные ценности. Спасибо всем за поздравления. Люблю", – написала певица.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Будь счастлива! С Днем рождения", - отметился под постом Юрий Горбунов. Продюсер Ирина Горовая оставила для именинницы сердечки. А поклонники поздравляли звезду и задаривали ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Кстати, коллеги Нади, включая екс участника группы "Время и Стекло" Алексея Позитива Завгороднего. Записали для нее специальную песню и даже сняли карантинный клип, чем растрогали именинницу.
Напомним, что Надя Дорофеева раскрыла детали отношений с Владимиром Дантесом и рассказала о свадьбе.