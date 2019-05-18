"Почти пин-ап": Лилия Ребрик похвасталась гибкостью на забавном фото

Лилия Ребрик не устает поражать своей энергией и трудоспособностью - то она ведет утренний эфир и как всегда выглядит просто прекрасно, а вот она уже в Одессе, где запланирован спектакль с ее участием. На своей странице в Instagram артистка поделилась новыми забавными фото.

На снимках она вместе с коллегой, актрисой Ксенией Вертинской устроила шуточную "фотосессию" в старой ванне - возможно, последняя является частью театрального реквизита. На первом фото девушки похвастались растяжкой, высоко задрав ноги, а на другом просто сидят и задорно смеются. Они обе явно отлично повеселились.

Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото в стилі "майже пін-ап", чи як каже моя подруга @kseniya_vertinskaya в стилі "пінал". І взагалі, ми так часто працюємо в дуеті з Ксюшею на сцені, що наш творчий тандем час вже й назвати. Пропонуйте варіанти! Чим креативніше - тим краще. Запатентуємо!" - прокомментировала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик и Ксения Вертинская (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники не заставили просить себя дважды и тут же оставили много смешных вариантов названия для дуэта в комментариях.

"Тандем "Rebrinskaya"

"Я за пінал"

"Няшка та Потрясашка"

"Какие вы классные, девчата!!! От вас такой позитив исходит!!!"

"Крута парочка"

"Ви такі класні"

"Подружки - хохотушки, молодцы так держать"

"Не тісно Вам"

"Посмотрела на Вас и сразу улучшилось настроение. Вы такие прикольные и жизнерадостные.Молодцы! "Сладкая парочка"

"Красавицы!!!!! Вы очаровательные"

"Двое в лодке. Приколистки отрываются вовсю, да ещё на всю страну!!! --- Девчушки, Браво!"

Напомним, ранее Лилия Ребрик зачаровала полностью синим образом в облегающем платье.

Также теледива Лилия Ребрик в который раз поразила своим появлением в роскошном наряде, а также похвасталась гордым званием "Мама года".

Кстати, до этого Лилия Ребрик показала уникальные фото младшей дочери. На одном из снимков малышке всего 5 дней!