"Побеждать саму себя": правила жизни и стиля Регины Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая считает себя успешной, но не собирается останавливаться на достигнутом

Регина Тодоренко - одна из самых стильных телеведущих и регулярно балует поклонников яркими образами. К примеру, недавно Тодоренко и Топалов сразили наповал total black выходом! А поводом стала очередная награда девушки - она победила в номинации “Герой сети” от российского журнала “ОК!” Молодая мамочка поделилась с изданием InStyle своими правилами стиля и жизни в целом - так, Регина заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Артистка отметила, что самостоятельность и трудолюбие ей привили родители. Она также поделилась несколькими фото в эффектных луках из фотосессии для журнала.

"Мои мама и папа всегда много работали, и это воспитало во мне самостоятельность. Я с детства сама себе готовила, сама одевалась, ходила в магазин, записывалась на кружки. А в 13 лет уже начала работать. Меня пригласили во взрослую театральную труппу помогать артистам выступать на детских утренниках. Помню, что на свои первые заработанные 350 гривен я купила подарки всем родным. Целеустремленность и любовь к жизни, наверное, мои самые главные качества. Я очень люблю жизнь!" - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

А еще мама очень помогла ей стать уверенной в себе и своих силах - что важно при публичной работе.

"Я всегда была уверенной в себе. В детстве мама ставила меня перед зеркалом и наставляла: "Говори себе, что ты самая умная, самая красивая, желай себе удачи и иди в новый день". Этот мама-тренинг мне очень помог. Мир в тебя не поверит, если ты сам в себя не веришь", - отметила Регина.

При этом ее цель - становиться еще лучше себя вчерашней, а также родить еще детишек.

"Мне важно, чтобы то, что я делаю, откликалось в сердцах людей. Когда твое шоу каждый раз в тренде на YouTube, когда ты получаешь ТЭФИ — это круто. А если ты еще при этом замужем и у тебя есть ребенок, то это настоящий успех. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что успешна. Но мне хочется не останавливаться на достигнутом, а снова и снова побеждать саму себя. Поэтому следующая цель — получить ТЭФИ как продюсер реалити-шоу, которое у меня в ближайших планах, и стать культовой в разговорном жанре. А в семье хочется родить еще двоих или троих детей", - откровенно призналась девушка.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Что касается одежды и стиля, она всегда тщательно продумывает образ, а еще немного угождает мужу.



"Джинсы, футболки и кроссовки всегда были моим любимым дресс-кодом, но в последнее время я тщательно слежу за имиджем, потому что в каждой детали есть своя мысль. Я, например, всегда продумываю образ, отталкиваясь от того, какой гость придет ко мне на программу, — в этом есть драматургия. Появление мужа тоже внесло некоторые коррективы в мой гардероб: Влад хочет видеть во мне леди. Я не сопротивляюсь, поэтому сейчас чаще ношу платья, лодочки, колготки — мне нравится!" - рассказала звезда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко проговорилась о возвращении в "Орел и Решку".