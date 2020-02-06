Победительница Холостяк 9 рассказала о лучшей проверке отношений на прочность

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Дария Квиткова привела аргументы в пользу совместной жизни до брака

Победительница Холостяк 9 Дария Квиткова недавно получила предложение руки и сердца от главного героя проекта Никиты Добрынина. Пара более года строила отношения вне камер, молодые люди даже начали жить вместе, а потом и вовсе решили скрепить союз штампом в паспорте. Знаменательное событие произошло во время зимних каникул Даши и Никиты на острове Бали. Теперь же девушка решила поднять на своей страничке в Instаgram тему сожительства до официального брака и привела собственные аргументы в пользу такого решения пары.

Даша уточнила, что делится исключительно своим мнением и пытается "снять розовые очки". "Мне просто хочется, чтобы молодые девочки посмотрели реально на жизнь, а не ждали "идеального идеала", - пояснила она.



По словам невесты экс-холостяка, мужчины и женщины расценивают сожительство по-разному, и часто это провоцирует недопонимание и недовольство.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Очень важно понимать, и уметь правильно соотносить собственные ожидания с тем, чего хочет ваш партнер: может быть, он вообще не видит смысла в браке? И, если так, то после пяти лет ожидания "того-самого-дня" винить в сложившейся ситуации стоит только себя, да и лишь в том, что вовремя не узнали о его взглядах.



Это вовсе не значит, что услышав от парня предложение съехаться, нужно тут же насупить брови и потребовать от него точную дату вашего венчания, но поинтересоваться его мнением насчет женитьбы, безусловно, стоит", - уточнила Даша.

Также она привела свои аргументы, почему считает опыт совместной жизни до брака положительным.



Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"А в каких еще условиях вы сможете узнать о том, что прорыв трубы приводит вашего избранника в дикую истерику и обездвиживает на пару-тройку часов? Готовы ли вы к тому, что вам придётся самой затягивать хомут на змеевике и вычерпывать вёдрами воду, пока любимый, качаясь из стороны в сторону, обнимает коленки?



Сожительство — это бесценный опыт, который позволяет узнать обо всех мелочах без исключения и увидеть человека настоящим, без прикрас. Просто примите тот факт, что сожительство не подразумевает скорый брак, и точка", - пояснила она.

Опыт совместного отдыха или путешествий девушка считает лишь маленькой частью представления о том, смогут ли люди ужиться, ведь не только праздник жизни, но и серые будни являются частью повседневной реальности.



Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Совместные путешествия и отдых на Мальдивах — это лишь маленькая часть "проверки" сможете вы быть с друг другом или нет. "В конце концов, нам захочется просто снять маску и быть дома настоящими", - приводит она аргумент.

Также Даша уточнила, что ни в коем случае не навязывает свою точку зрения и призывает молодых людей поступать так, как подсказывает им сердце и взгляды на жизнь.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин честно рассказал о своем жизненном пути, становлении, карьерных взлетах и стремлениях.