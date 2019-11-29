Победительница Холостяк 9 в модной шубке покорила французским шармом в Париже

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова наслаждаются друг другом - пара давно уже живет вместе, проводит свободное время, занимается спортом и много путешествует. Впрочем, иногда они ездят куда-то и без своей второй половинки - так, девушка недавно организовала фото-путешествие для девушек в Париж. Некоторые эффектные кадры она уже показывала в сети, но явно не все - так, победительница шоу решила похвастаться еще одним стильным луком из столицы Франции.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала фото на фоне Эйфелевой башни, выполненное в двух вариантах - цветном и черно-белом. Избранница Добрынина позирует на лестнице в элегантном темно-синем платье в пол, а также трендовой в этом сезоне шубке из искусственного материала, свободно наброшенной на плечи.

Дополняют образ черные босоножки на шпильке. Девушка выглядит очень стильно и покоряет настоящим французским шармом.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Каждый мой выход, будь то на прогулку или на красную дорожку, вы очень любите оценить и обсудить то, как я выгляжу. Ну, что ж, стилисты мои любимые, оцениваем: Насколько нравится образ от 1 до 10?" - прокомментировала Квиткова.

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Добрынин тут же оставил любимой девушке сердечко в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Фолловеры же оставили Даше множество десяток и осыпали ее комплиментами.

Нереально крутой образ, ты как всегда прекрасна

Девочка на миллион

Очень красивая

Красотка. Шикарно выглядишь

босоножки огненные!!! жаль, я не могу носить каблук, мечтаю все равно о таких уже давно

Красотка

Шикарна

Ретро фото просто ВАУ ВАУ, у Коко Шанель появилась конкурентка. Париж Вам к лицу

10 з 10. завжди круто виглядаєте

Очень красивая

Вааааау 100000000000000 бомба

Шикарна як завжди

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".