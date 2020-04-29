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Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова назвала список любимых сериалов для вечеров с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 13:50
Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова назвала список любимых сериалов для вечеров с любимым
Даша Квиткова (фото: https://www.instagram.com/kvittkova)

У Даши обширный список любимых сериалов

Победительница романтического реалити СТБ Холостяк-9 Даша Квиткова, которая показала свадебное платье, продолжает делиться в социальных сетях полезными рекомендациями, чем занять свободное время на карантине. В этот раз – подборкой захватывающих сериалов. Сохраняйте список и наслаждайтесь просмотром!

«Не знаю, пересмотрели вы все сериалы/фильмы или еще не успели, но мы с Каспером (котенок Даши. Прим.ред.) пришли к вам в ленту с еще одним списком. Это сериалы, на которые не жаль потратить свое время», – поделилась экс-холостячка в социальной сети.

  • «Дело Кристин Килер». Сериал об одной из самых скандальных историй, которая приключилась в Великобритании в 1960-х годах.
  • «Невероятное». Девушку-подростка, которая рассказывает об изнасиловании, обвиняют во лжи. Но спустя некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что совершила страшную ошибку.
  • «Бумажный дом». Таинственный человек, известный как «Профессор», разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде.
  • «Расправа». Главная героиня сериала чудом выживает после жестокого нападения. Восстановив силы, она готовит план мести.
  • «По правде говоря». Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Но спустя время в деле всплывают новые детали.
  • «Сэндитон». Сериал снят по незаконченному роману Джейн Остин.
  • «Дом цветов». Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом.
  • «Белгравия». Историческая драма от создателей «Аббатства Даунтон». В сериале речь пойдет об аристократических семействах.
  • «Блудный сын». Малькольм Брайт — криминалист, который построил успешную карьеру. Но его тревожит судьба отца: он отбывает наказание в тюрьме за жестокие преступление.

Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова назвала список любимых сериалов для вечеров с любимым

Даша Квиткова с любимчиком Каспером (фото: instagram.com/kvittkova)

Отметим, недавно Даша Квиткова призналась, есть ли у нее фаворитка в 10 сезоне проекта «Холостяк»: «У меня нет фаворитки. Я за любовь. Могу сказать, что мне нравится кудрявенькая девочка Алина. Еще мы с Никитой подумали о моей схожести с Дашей».

Смотрите романтическое реалити Холостяк-10 каждую пятницу в 19:00 на СТБ! Уже в эту пятницу, 1 мая состоится девятый выпуск шоу. На индивидуальные свидания отправятся Даша и Вика.

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