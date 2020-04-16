Плюс 15 кг и в объятьях надувной куклы: Владимир Остапчук показал жизнь на карантине

Популярный телеведущий, шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук презентовал свою новую пародию «СКУЧНО» на мегахит «UNO» группы Little Big, в которой показал реалии самоизоляции дома на карантине: лишние 15 килограмм, бесконечные онлайн-встречи и трансляции в Instagram, и куда же без прогулок на балконе и стрижки дома. Видео уже можно посмотреть на YouTube-канале артиста. Владимир не только повеселил зрителей новым роликом, но и призвал поддержать донатами медиков, которые борются за здоровье заразившихся коронавирусом.

Локацией для съемки танцевально-ироничного клипа выступила квартира Остапчука, где он остался совершенно один, если не учитывать секс-куклу, которая вместе с артистом стала главной героиней пародии. Они вместе играют в приставку, #подбухивают и повторяют движения ногами, как в вирусном флешмобе Little Big. Не обошлось в видео и без обязательных атрибутов карантинобудней: нескольких десятков защитных масок, рулонов дефицитной туалетной бумаги, килограммов еды и пижамного дресс-кода. Стоит отметить, что автором лирики выступил сам Остапчук.\

Владимир Остапчук - Скучно (Пародия Uno by Little Big)

«Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли» – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020, – комментирует свой новый клип Владимир. – А пока давайте вместе веселиться в это непростое время под самый горячий хит от Little Big. И, если кто-то в пародии узнаёт себя, я не виноват – сами такие. Так что НЕ СКУЧНО сидим дома и #подбухиваем! Ой, подпеваем!»

В юмористическом видео «СКУЧНО» Владимир не забыл напомнить зрителям об основном правиле карантина – оставаться дома, и добавил: «Помните, сейчас очень важно помочь медикам, которые реально спасают жизни. Поэтому переходим по ссылке, которая находится в описании к этому видео». Сам Владимир уже присоединился к благотворительной инициативе по сбору средств на аппараты ИВЛ и поддержал проект #даруйповітря.

К слову, это уже шестая пародийная видеоработа Остапчука. Ранее артист радовал фанатов ироничными ремейками хитов NK, MARUV, Время и Стекло, Артура Пирожкова и группы Tones And I. Например, в последнем фан-видео «Твою мать» он примерил образ #яжемать и показал все боли мужчин, оставшихся дома наедине с детьми.

Напомним, Сергей Бабкин признался, чего ему не хватает больше всего во время карантина.