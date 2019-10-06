Не так уж плоха: стильная Джамала рассказала, за что любит осень

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка похвасталась стильным осенним образом

Осень - неоднозначная пора, когда многих настигает хандра или меланхолия. Певица Джамала, которая ранее поразила несколько откровенным образом в коротком топе и велосипедках, также задумалась на эту тему. На своей странице в Instagram артистка решила порассуждать о том, чем же плоха и хороша эта пора года.

Исполнительница опубликовала несколько атмосферных кадров с прогулки по усыпанному опавшими листьями парку. Джамала позировала в простом, но очень стильном и эффектном наряде - черном платье и пальто кофейного цвета.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Дополнили лук крупные серьги-кольца, рассыпанные по плечам локоны и лучезарная улыбка певицы. Она нашла в осени как минусы, так и позитивные моменты.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Что с вами делает осень? Вдохновляет, вводит в меланхолию, расслабляет? Могу сказать, что осенью мне все сложнее и сложнее писать, петь, заниматься спортом. Но вот, что я заметила: все, что случается в эту пору, очень качественно и надолго. Вот, например, мои песни "Крила", "Шлях Додому", "Заплуталась" пришли ко мне в начале осени. Ну и, конечно же, туры практически всегда случаются осенью. Так что, осень, не так уж ты плоха! Я тебя не боюсь и почти люблю. Знаешь, ты как прабабушкины картинки", - поделилась знаменитость.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры отметили, что Джамале осень очень к лицу, а также поделились своим отношением к этому сезону.

А Вам, Джамала, кстати, осень - очень к лицу! )

Красуня

Осень это то время, когда подводишь итоги) не знаю почему так

Мене осінь надихає)) Ох ці барви в природі. Вони неповторні

Гарнюня

Красивая

Королева

Влюбилась в эту серию фотографий

Взросление..созерцание конца

Возрождение

Вы очень красивая и стильная.

А вы великолепно выглядите

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала рассказала об ограничениях в общении с сыночком, который растет очень наблюдательным.

Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.

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