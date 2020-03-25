Плевать на внешний вид: Леся Никитюк о деталях прямого эфира с Джаредом Лето

Этой ночью сбылась мечта ведущей Нового канала — она поговорила со своим кумиром, лидером группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето. Карантин должен сближать не только семьи, но и звезд с их поклонниками. Похоже, именно так решил актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, и начал проводить совместные онлайн-трансляции со своими подписчиками в Instagram. Одной из таких счастливиц стала ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая уже давно обожает музыканта.

– Да, я настоящая фанатка Джареда, – говорит Леся. – Все мои близкие знают, что я неравнодушна к Джареду, его творчеству и к тому, как он сохранился в свои 72 (смеется). И мне часто не хватало полшага, чтобы с ним встретиться. Например, когда он прилетал в Киев, мои друзья пошли гулять, а меня не взяли. И на парковке встретили Джареда и сфоткались с ним. Я некоторое время даже с ними не общалась (смеется). В другой раз, во время съемок, я была в заповеднике Йеллоустоун в США и жила в отеле, в котором в то же время жил Джаред. Но у него было столько охраны! Я только успевала выходить в пять утра и смотреть, как он в окружении секьюрити плавает в бассейне.

На третий раз жизнь все-таки свела Лесю и Джареда вместе.

– Я закончила вторую за день тренировку, запыхавшись, пришла в ванну, села на пол. И тут мне пишет друг, мол, зайди срочно в Telegram, – эксклюзивно рассказала ведущая Новому каналу. – Я захожу, а там меня ждет ссылка на прямой эфир Джареда в Instagram. Я бросила запрос, чтобы стать гостем эфира. Но была уверена, что не стану им. И вот сижу в спортивках в ванной на полу, и тут мне звонит Джаред Лето! В этот момент у меня началась истерика. Такой всплеск эмоций, будто в машину, которая долго стояла без бензина, залили литров 200. Точно так же и во мне появилась такая энергия, такой адреналин. Со мной подобное бывало только во время важных кастингов, которые меняли мою жизнь. И я сижу на полу и понимаю: мне звонит Джаред Лето, а я не накрашена и после тренировки. Даже задумалась, может, выйти из онлайна? Потом решила: плевать на внешний вид, такое бывает раз в жизни. Подняла трубку и начала орать «Джаред, это ты? Ну ты дурачок! Ты мне позвонил!». Это были чистые эмоции.

Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк в прямом эфире!

В конце разговора Джаред Лето попросил ведущую Нового канала оставаться дома, беречь себя и близких. После прямого эфира Леся Никитюк расплакалась от нахлынувших эмоций:

– Я потом взахлеб рыдала где-то час, просто не могла отойти, – говорит ведущая «Кто против блондинок?» на Новом канале. – Джаред, спасибо! Видите, как бывает? Карантин сдруживает людей, склеивает семьи, которые живут на разных континентах. Позитив и радость от общения победят любой вирус, покончат с любой тревогой, негативом, паникой. Кто бы мог подумать, что случится такая интернет-встреча? Я проснулась, а у меня десятки тысяч отметок, репостов. Благодарю подписчиков за то, что воспринимают меня такой, какая я есть, и чувствуют мою искренность!

Кстати, Джаред Лето не так давно вернулся из пустыни, где 12 дней провел в безмолвной медитации, без телефона, связи с внешним миром и новостей о пандемии коронавируса. Видимо, теперь музыкант пытается позаботиться о том, чтобы как можно больше людей убереглось от заражения вирусом и сидели дома. А помогают ему в этом звезды со всего мира.

Напомним, ранее Леся Никитюк неожиданно занялась акробатикой для открытия всех чакр.