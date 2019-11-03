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С плеткой и полуобнаженными красавцами: Ирина Билык ошарашила сеть горячим фото

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Певица показала, как весело отпраздновала Хеллоуин

Ирина Билык последнее время делилась в сети снимками в стильных образах, а также показывала милые домашние моменты - к примеру, недавно артистка умилила нежным фото со своей красоткой мамой. Однако новым кадром на своей странице в Instagram певица не на шутку ошарашила поклонников!

Ирина решила показать фанам, как она отпраздновала Хеллоуин. На провокационном фото она запечатлена в блестящем красном платье с одним рукавом и пикантным разрезом на бедре. В руке у звезды плетка, а на голове - пышное украшение из перьев. Билык позирует на кожаном диване в откровенной позе и в окружении трех мужчин, из одежды на которых лишь стринги. Они также замерли в чувственных позах, а артистка даже держится рукой за обнаженную ягодицу одного из красавцев!

"Ну рассказывайте, как провели Хеллоуин?" - игриво написала Билык.

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Взбудораженные подписчики не стали сдерживать своих эмоций в комментариях. Многие в шутку отметили, что по сравнению с Ириной провели праздник очень скучно.

  • Ой
  • Я смотрю Вы не плохо провели
  • Я бы хотела провести его как на фото
  • Ух, горячо
  • Жаришка
  • ОГО!!!
  • Класс
  • Судя по фото вы не скучали
  • Уххх! Круть! Дуже круте фото і ви на ньому!!!
  • Ну такое
  • Однозначно, не так ТВОРЧЕСКИ как Вы, Ирина
  • По сравнению с этим фото, очень скучно
  • Ира, ты как всегда!!! Женщина-беда)))) Супер
  • Огонь

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей электромашину за 1,25 млн грн. По словам певицы, они всего лишь друзья.

Кроме того, Ирина Билык откровенно рассуждает и о любви к себе, а в особенности призывает к принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

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