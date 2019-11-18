Племянница Софии Ротару Sonya Kay объявила о помолвке и похвасталась обручальным кольцом

Лицо избранника Соня пока что не показывает
Трендсеттер украинской музыки Sonya Kay недавно удивила своих поклонников. В утреннем шоу она эксклюзивно рассказала о помолвке, а уже сегодня показала кольцо на своей странице в инстаграм. На фото жених певицы позирует спиной к камере. Соня его нежно обнимает и показывает на камеру красивое кольцо с бриллиантом.
Как комментирует исполнительница, с избранником она встречалась всего пять месяцев до того, как он сделал ей предложение.
"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", - поделилась в своем комментарии Соня.
Певица Sonya Kay с женихом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Пока певица не раскрывает имени своего избранника, но стало известно, что жених вовсе не связан с миром шоу-бизнеса, а свадьба запланирована на июнь месяц следующего года.
Поклонники певицы также не остались равнодушными и засыпали Соню поздравлениями:
Скриншот комменатриев: instagram.com/sonyakayofficial
Напомним, что ранее певица выпустила клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.
Sonya Kay - Ходимо
Кстати, ранее Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.