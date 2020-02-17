Племянница принцессы Дианы готова принять иудаизм ради свадьбы с 61-летним миллионером

В начале января этого года стало известно, что 29-летняя племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер готовится к свадьбе. При этом избранником красотки стал 61-летний миллионер Майкл Льюис. Роман влюбленных длился больше полутора лет и вызвал немало сплетен. Все же дочери графа Чарльза Спенсера не удалось ускользнуть от неприятных разговор о разнице в возрасте влюбленных. Несмотря на множество сплетен и пересудов перед католическим рождеством владельца сети британских магазинов одежды "Whistles" сделал Китти предложение, на которое она ответила “Да”. А вот разница в возрасте молодоженов никого не смущает. Даже отца Китти - граф Чарльз Спенсер на 5 лет младше своего будущего зятя!

Однако на днях журналистам удалось узнать одну важную деталь, которая может существенно повлиять на будущую жизнь Китти и Майкла.

61-летний миллионер Майкл Льюис

Так, известно, что Майкл Льюис - уроженец ЮАР, чье состояние превышает 100 млн. долларов. У миллионера также есть наследники - трое взрослых детей от первого брака. При этом Льюис - иудей. И ранее журналисты гадали, примет ли леди Китти веру будущего супруга.

На днях журналистам The Sunday Times стало известно из приближенных к семье источников, что племянница принцессы Дианы планирует решиться на важный шаг. Китти Спенсер готова принять иудаизм, который исповедует ее жених.

“Китти уже изучает религиозные наставления”, - говорит друг пары в комментарии The Sunday Times.

Также пока что неизвестно, какое именно течение иудаизма планирует принять Китти. По информации инсайдеров, миллионер придерживается ортодоксальных взглядов. Более того, недавно пара даже была замечена в синагоге. Что подтолкнуло журналистов к мысли, что таким образом будущий муж Китти знакомит ее с религиозными традициями своей веры.

Отметим, что на данный момент Китти, как и большинство ее родственников, - англиканка. А Спенсеры - весьма извесный и уважаемый в Великобритании род, который всегда поддерживал англиканскую церковь. Поэтому остается неясным, как решение Китти воспримут ее родственники.

К слову, Леди Китти Элеанор Спенсер активно занимается модельным бизнесом. Впервые Китти украсила обложку журнала в возрасте 2 лет (это был журнал Harper’s Bazaar). В 2015 году стала профессионально заниматься модельным бизнесом. Леди Китти подписала контракт с компанией Storm Model Management и появилась на обложке журнала Tatler. В 2017—2018 годах она представляла Dolce & Gabbana на ряде показов, в 2018 году стала лицом нового ювелирного бренда от BULGAR.