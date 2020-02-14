Платье для "Оскара": Каменских сразила прозрачным "пушистым" нарядом на красной дорожке

Настя Каменских успевает плодотворно поработать и качественно отдохнуть. В январе она вместе с мужем Потапом наслаждалась отпуском в любимой Мексике и даже успела перед отъездом дать интервью ведущему из США. По возвращению в Украину водворот событий закрутил влюбленных и они сразу же окнулись с головой в работу. Так, Настя стала триумфатором музыкальной премии "Украинская песня года", которая состоялась 12 февраля в киевском дворце "Украина", а ведущими мероприятия стали очаровательная Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Она получила статуэтку за знаковый хит "Обіцяю", который стал личным признанием в любви ее мужу Потапу. Певица показала, в чем появилась на красной дорожке.

Звезда вышла в люди в прозрачном длинном оригинальном платье нежно-лилового оттенка, декорированном перьями. Сквозь тончайшее полотно можно увидеть декольте и ножки певицы, а ее талия выделена тонким поясом.

Волосы звезды уложены в объемную прическу и заколоты набок блестящими заколками. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза, подведенные черным кайялом.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

"Пісня "Обіцяю" назавджи залишиться для мене особливою, адже вона стала моєю обітницею коханому чоловіку. І мені дуже приємно, що вона продовжує збирати нагороди. Дякую національній музичній премії "Українська пісня року" за відзнаку. Безмежно вдячна кожному, хто працював над нею", - написала Настя.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы отметили, что наградала досталась обладательнице вполне заслуженно, а сама она выглядит просто сногсшибательно.

Какая прекрасная птичка

Когда есть крылья любви - все вокруг цветет, жизнь наполнена только счастьем! Спасибо Вам! Вы очень талантлива!

Неймовірна

Шикарна

Ти найкраща!

Бомбезна

В такому платті на Оскар

Вау, яка вы гарна

Неймовірна

Шикарная! Браво!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских позабавила сеть веселой музыкальной зарисовкой с Потапом.