Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Катя Осадчая, которая на днях показывала своим поклонникам снимки с теплой Вены, выложила на своей странице в Instagram фотографии с Украинского венского бала.

На фото известная телеведущая позирует в ярком красном платье с глубоким декольте в Дворце Ферстеля - здании в Вене, во Внутреннем Городе, которое получило свое название в честь спроектировавшего его архитектора Генриха фон Ферстеля.

На голове Осадчей также была красная шляпка.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сезон балов в Австрии. Бальную традицию в Вене поддержали, и австрийские украинцы и начали Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в нарядах с национальными элементами. Все подробности уже в следующую субботу в Светской жизни", - отметила телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Осадчей.

Катюша, Вы с каждым годом становитесь только краше и краше;

Невероятная;

Красотка;

Очень красивая, красный вам подходит;

Платье на 100% Ваше. Очень эффектно выглядит на Вас;

Обалденный образ! Катюша неотразима!

Какая красивая Катерина;

Ой какая красотка;

Сколько чего видела, но это честно впечатления красоты, гармонии, и вас вокруг.

Скриншоты с Instagram

Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым растрогала романтичными кадрами из семейного альбома. Телеведущие умилили нежным отношением друг к другу.