Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Телеведущая порадовала своих поклонников ярким нарядом
Катя Осадчая, которая на днях показывала своим поклонникам снимки с теплой Вены, выложила на своей странице в Instagram фотографии с Украинского венского бала.
На фото известная телеведущая позирует в ярком красном платье с глубоким декольте в Дворце Ферстеля - здании в Вене, во Внутреннем Городе, которое получило свое название в честь спроектировавшего его архитектора Генриха фон Ферстеля.
На голове Осадчей также была красная шляпка.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сезон балов в Австрии. Бальную традицию в Вене поддержали, и австрийские украинцы и начали Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в нарядах с национальными элементами. Все подробности уже в следующую субботу в Светской жизни", - отметила телеведущая.
Пользователи сети также прокомментировали фотографии Осадчей.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым растрогала романтичными кадрами из семейного альбома. Телеведущие умилили нежным отношением друг к другу.