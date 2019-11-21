Платье-мечта: Катя Осадчая сверкнула длинными ножками и пышной грудью в роскошном наряде

Катя Осадчая не перестает поражать эффектными появлениями - так, она стала ведущей 13-го прямого эфира Танцев со звездами вместо Тины Кароль, которая улетела на день рождения к сыну, и блистала в роскошном вечернем платье в пол с длинным шлейфом. А на днях шоувумен вместе с мужем Юрием Горбуновым провели церемонию вручения премии Best Fashion Awards 2019 в Киеве, и Катя вновь ошеломила роскошным образом.

Ведущая выбрала для мероприятия шикарное вечернее платье от украинского дизайнера Ивана Фролова нежного персикового оттенка. Откровенный наряд состоял из корсета с прозрачной вставкой в зоне декольте, который выгодно подчеркнул пышный бюст звезды, а также полупрозрачной юбки из фатина с пикантным разрезом, позволяющим полюбоваться на длинные ножки Осадчей.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя дополнила впечатляющий лук черным клатчем, сдержанными туфлями-лодочками и нежным аксессуаром в волосах. Ее супруг Юрий Горбунов отдал предпочтение классическому смокингу с бабочкой.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь", - прокомментировала теледива снимки в своем Instagram.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики засыпали Осадчую восторженными отзывами, особенно отмечая длину ее ног.

Сукня неймовірна!!

Очень красивое платье. И очень красивая Катя

Дуже гарна.

Ну ви просто чарівна

Неочікувана сукня

Катя, платье афигенное

Сміливо

Как всегда экстравагантная

Які гарні ноги!!! А груди!!! Заздрю

Бомба

Неймовірна гарна

Сукня шикарна само собою, але так як ви, Катю, вмієте подати вище всяких похвал

Сукня крутезна!! І дуже Вам пасує!!!

Шикарная

Красотка с неимоверным вкусом!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Осадчая и Горбунов умилили сеть веселой прогулкой с сыном.