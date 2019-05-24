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Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту


Джамала показала целую серию ярких фото

Джамала продолжает делиться с поклонниками деталями своей яркой поездки в столицу Ливана Бейрут. Отметим, что украинская исполнительница впервые выступила с концертом в этой стране. Джамала подошла к этому выступлению очень ответственно и даже встретилась с послом Ливана в Украине Али Дахером. Вместе они выбирали какую-то особенную композицию, которую певица могла бы исполнить в особенной аранжировки, тем самым удивить и сделать приятный сюрприз ливанским зрителям.

При этом певица помимо различных видео с подготовки к концерту (к слову, он уже состоялся), также показывает фанам и свои стильные образы. Примечательно, что для своей знаковой поездки Джамала подобрала серию платьев-вышиванок в народных орнаментах. Дизайнером нарядов выступила известная украинская дизайнер Вита Кин.

На этот раз Джамала оставила серию фото, на которых позирует в платье серого цвета с очень объемными рукавами и оборками на юбке. Образ исполнительницы дополняют массивные босоножки черного цвета, солнцезащитные очки, а также простая повседневная прическа – пучок волос на затылке.

Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы поспешили оставить восторженные отзывы под ее фото:

  • Вы очень красивая!
  • Яка крутезна сукня, клас!
  • Вона неймовірна просто.. сукня - душа!
  • Ух ты! Крутая!
  • Як завжди, красуня на висоті! Милуюсь, коли споглядаю Джамалу!
  • Классное платье, вам очень идет!
  • Супер талант, такой концерт, не смотря на то, что заболела, мы вас любим (украинцы Ливана).
  • Шикарное платье!
  • Дууууууже красива сукня!

Джамала в платье-вышиванке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео. 

При этом певица также показала детали своей прогулки по старинному городу Библ (Джейбель). 

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