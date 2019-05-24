Платье-душа: Джамала очаровала стильной прогулкой в вышиванке по Бейруту

Джамала продолжает делиться с поклонниками деталями своей яркой поездки в столицу Ливана Бейрут. Отметим, что украинская исполнительница впервые выступила с концертом в этой стране. Джамала подошла к этому выступлению очень ответственно и даже встретилась с послом Ливана в Украине Али Дахером. Вместе они выбирали какую-то особенную композицию, которую певица могла бы исполнить в особенной аранжировки, тем самым удивить и сделать приятный сюрприз ливанским зрителям.

При этом певица помимо различных видео с подготовки к концерту (к слову, он уже состоялся), также показывает фанам и свои стильные образы. Примечательно, что для своей знаковой поездки Джамала подобрала серию платьев-вышиванок в народных орнаментах. Дизайнером нарядов выступила известная украинская дизайнер Вита Кин.

На этот раз Джамала оставила серию фото, на которых позирует в платье серого цвета с очень объемными рукавами и оборками на юбке. Образ исполнительницы дополняют массивные босоножки черного цвета, солнцезащитные очки, а также простая повседневная прическа – пучок волос на затылке.

Стильная Джамала в Ливане (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы поспешили оставить восторженные отзывы под ее фото:

Вы очень красивая!

Яка крутезна сукня, клас!

Вона неймовірна просто.. сукня - душа!

Ух ты! Крутая!

Як завжди, красуня на висоті! Милуюсь, коли споглядаю Джамалу!

Классное платье, вам очень идет!

Супер талант, такой концерт, не смотря на то, что заболела, мы вас любим (украинцы Ливана).

Шикарное платье!

Дууууууже красива сукня!

Джамала в платье-вышиванке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала в Ливане удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео.

При этом певица также показала детали своей прогулки по старинному городу Библ (Джейбель).