В пижаме и с пучком на голове: Настя Каменских зарядила субботним настроением

Настя Каменских вместе с мужем Потапом выполняют все рекомендации и стараются лишний раз не покидать квартиру во время карантина. При этом эта веселая парочка очень много общается с поклонниками онлайн и подробно показывает, как проходят их карантинные будни - певица даже поделилась секретами своего меню и показала утренние ритуалы. Кроме того, артистка регулярно проводит онлайн тренировки и устраивает танцы с любимым. В общем, скучать ей совершенно некогда!

Настя решила не нарушать традицию и порадовала фанатов новым видеороликом в Instagram, в котором заряжает своим "субботним настроением". Звезда предстала в кадре в уютном домашнем образе - в клетчатой пижаме и босиком, на голове у нее растрепанный пучок, а на лице нет макияжа. С помощью специального эффекта она вращается по кругу, весело улыбаясь.

"Субботнее настроение", - подписала видео Каменских на английском языке.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики поблагодарили артистку за заряд позитива и не преминули восхититься ее красотой.

Крутышка шикарная

Красотка

Раз 10 пересмотрела

Классно

Вы самая позитивная женщина

крутое сальто получилось!

Наська. Та супер

Красотка Настя

Мне понравилась сегодня утренняя ваша тренировочка, заряд бодрости и позитива.

Настюша , респект тобі респект !

Как ребенок сколько тебе лет Настенька

Шла вторая неделя всеобщей истерии.. Каждый сходит по своему... У Тебя это таки красиво получается...)))

Крутышка шикарная

Обожаю

Прикольно

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских показала, как накачать попу как у Ким - певица выложила видео своей тренировки.