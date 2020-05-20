Пицца и брауни от дочери: Маша Ефросинина неожиданно нарушила диету и показала вечерний читмил

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина вновь похвасталась кулинарным шедевром дочери

Маша Ефросинина, как и другие украинские селебритис, постепенно пользуется послаблением карантина, чтобы вернуться к любимым проектам и работе. Тем временем семья телеведущей остается на домашней изоляции. И даже пока звездной мамы нет дома, позволяют себе “вредности”. За таким занятие Маша и застала своего 5-летнего сына Сашу.

Так, телеведущая опубликовала одновременно забавное и душевное видео с сыночком. Отметим, что именно Саша наиболее часто появляется в инстаграм-блоге звездной мамы. А вот 16-летняя Нана - редкий гость. Телеведущая уже устала повторять поклонникам, что дочку она “не прячет и не обижает”. Просто Нане не очень по душе мамина публичность. И девушка предпочитает пока что “оставаться в тени”.

На днях телеведущая весь день провела на съемках. А когда вечером вернулась домой, то обнаружила, ка Саша сам съел едва ли не весь шоколадный торт брауни. Кстати, Ефросинина уточнила, что сладость приготовила Нана! Это не первый раз, когда Маша хвастается кулинарным талантом дочери.

“Нана спекла брауни с шоколадом? То есть мама была на съемках и вы думали, что мама вернется поздно. И ты топчишь брауни”, - с юмором комментирует видео Ефросинина. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Также Маша обеспокоенно уточнила у сына, неужели он съел так много торта. На что мальчик с хитрой улыбкой сказал, что это сделал папа.

Однако на этом вечерний читмил не закончился.

Чуть позже телеведущая показала фото семейного ужина. Большая семья решила нарушить диеты и правильное питание и подкрепиться пиццей. Для этого Ефросинина заказала сразу три пиццы.

В кадре также видим сидящего за столом довольного Сашу.

А утром пришлось устраивать разгрузочный день. После вечерней пиццы и брауни себе на завтрак Ефросинина приготовила банан, гречку с тыквенным маслом и йогурт без сахара.

Напомним, что недавно Ефросинина порадовала фолловеров очень редкой съемкой с дочкой Наной. Мама с дочкой снялись для рекламного кампейна одного из украинских ювелирных брендов.

Автор: Юля Петрова