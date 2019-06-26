Как питаться, чтобы не поправляться: диетолог раскрыла секреты

Питаться без ограничений и при этом не прибавлять в весе – мечта всех худеющих. Но возможно ли это, и что следует включить в рацион для стройности и красоты? Профессиональны диетолог Ольга Усенко уверяет, что безопасное меню существует, кроме того, позволить себе "праздник желудка" иногда также можно, но при одном важном условии. Об этом она написала на странице в Instagram.

Эксперт отзвучала простые правила и перечислила безопасные продукты, которые можно есть в любое время суток без риска набрать лишнее.

В течение дня для фигуры будут безопасны:

морепродукты + овощи;

рыба + овощи;

мясо + овощи;

птица + овощи;

просто овощи;

сыр + овощи (это уже может быть не безопасно, но лучше, чем многое).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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"Главная суть – есть все с овощами. Чтобы вы не съели, обязательно должно быть с порцией овощей", - напоминает Усенко.

Также эксперт дала дельный совет тем, кто собирается устроить себе "праздник желудка". Если вы хотите съесть все что угодно и в любой последовательности, то вам нужно за день до этого убрать из рациона:

каши;

картофель;

макароны;

хлеб;

провести 1 день без сложных углеводов, чтоб был зазор на день, когда будет все неконтролируемо.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Иначе, вы переберете в углеводах, и придется отрабатывать в зале. Правильное и здоровое питание - это легко, если подходить к вопросу осознанно и следовать элементарным правилам.

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