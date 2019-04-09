Пирсинг и татуировки: Регина Тодоренко рассказала о предмете своей гордости

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что много работает над собой

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поражает своей неуемной трудоспособностью и энергичностью. Даже ее муж, российский музыкант Влад Топалов удивляется, как его известная жена все успевает и умеет с легкостью добиваться поставленных целей. А вот сама звезда к себе относиться крайне критично и признается, что тратит немало усилий на работу над собой. Об этом Регина написала на странице в Instagram.

Ведущая рассказывает, как, невзирая на немалый опыт, каждый раз выходит на сцену и входит в кадр, как впервые.

"Вы знаете, так забавно наблюдать за собой в моменты, когда все впервые: наступает жуткий мандраж, чувство неуверенности, самонадеянность вообще тает как апрельский снег. Ох... И, казалось бы, "Регина, у тебя так много опыта работы на сцене", но я каждый раз переживаю перед выходом к зрителю, потому что небезразлична к своей аудитории, потому что хочу удивлять и мотивировать", - отметила она.

Тодоренко вспомнила о своих первых шагах на пути к осуществлению мечты. Тогда ей было удивительно, как она может быть кумиром для других, ведь у нее есть немало недостатков.

Фото: Регина Тодоренко и Максим Галкин (instagram.com/reginatodorenko)

"Много лет назад ко мне подбежала маленькая смуглая кудрявая 7-8-летняя девочка и сказала: "Хочу быть как Регина". Я обрадовалась, но задумалась, как это "как Регина"? У меня пирсинг в пупке, татуировки на теле, я не всегда правильно ставлю ударения в словах, иногда путаю значения терминов, не сильна в географии, физике и химии, забываю хронологию важных исторических событий. Ох.... И еще столько всего меня во мне бесит", - заметила телеведущая.

Сейчас Регина гордиться собой каждый раз. Когда узнает, что в честь нее называют ребенка, чтобы он рос таким же творческим и разностороннее развитым. Эта вера придает девушке сил двигаться дальше и радовать растущую армию поклонников.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"С тех пор я много работаю над собой, чтоб мои юные зрители брали с меня пример, и мне за это не было стыдно! Особенно, я горжусь собой, когда ко мне подходят мамы с детьми и говорят, что назвали дочурку в честь меня в надежде, что она будет такой же творческой и целеустремленной. Спасибо вам за веру!" - не сдержала эмоций звезда.

Подписчики Регины тут же отреагировали на ее откровенную и вдохновляющую речь. Они забросали девушку комплиментами и умилились ее искренности.

"Региночка супер! Умничка красавица!", "Регина никогда не копайтесь в себе. Ведь результаты могут удивить. Вы очень обаятельная и дарите море радости", "Региночка, вы прелесть", "Очень люблю Регину, она открытая, светлая, настоящая", "Регина, Вы очаровательны", "Открытая, настоящая, позитивная.Так держать!" - писали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко умилила сеть совместным фото с маленьким сыночком Михаилом.

Кстати, Регина Тодоренко рассказала о своем идеальном "райском" месте и поделилась фото из Дубае.