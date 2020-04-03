В пикантном пеньюаре с перьями: Дженнифер Лопес показала, как ходит дома во время карантина

Дженнифер Лопес – одна из самых популярных знаменитостей в сети Instagram. 50-летняя звезда известна своей откровенностью: она выкладывает в сеть видео и фото со своим будущим мужем Алексом Родригесом, селфи без макияжа и фрагменты с концертной жизни. Поэтому фанатов удивить сложно. Но все же знойной красотке это удается. И даже если у нее под рукой не оказывается свежего снимка, то в ход идут кадры из многочисленных фотосессий. В этот раз Дженнифер нашла настоящий «бриллиант».

Дженнифер пошутила, что так ходит на карантине (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад Лопес сделала репост своего фото, добавив подпись: «Карантин, день 18». На пикантном снимке она предстала в розовом одеянии: изысканном нижнем белье с кружевом, пеньюаре с перьями, колготках сеточкой, а завершает образ повязка для сна в тон всему наряду. Макияж в стиле baby doll, уложенные крупными локонами волосы, серьги с камнями – выглядит Дженнифер просто обворожительно. Неизвестно, действительно ли знаменитая красавица ходит так по дому. Но судя по ее страсти к роскошным образам, элементы данного соблазнительного лука в ее повседневном стиле точно присутствуют.

Певица обожает откровенные образы (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, недавно певица также продемонстрировала забавный ролик. В видео фигурируют супруг певицы Алекс Родригес, а также сын. Мальчик с отчимом разыграли небольшую сценку, где Макс везет на подносе напиток, а после прыгает в бассейн. В подписи Лопес пошутила, что пока они не могут отправиться в ресторан, но обслуживание у них на высшем уровне. Такие веселые ролики – отличная поддержка и развлечение для фолловеров знаменитости. Они их просто обожают!

Также недавно певица выложила фрагмент вдохновляющего интервью с Опрой Уинфри. Суть которого в том, что вы можете достичь в этом мире, чего пожелаете. «Вы должны верить, что вы можете делать все, что хотите. Это правда. Мы действительно безграничны... Единственные ограничения – это те, которые вы накладываете на себя и создаете в своем уме», – уверена звезда.