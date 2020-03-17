В пикантном мини: Бритни Спирс похвасталась пышными формами в эффектном образе

Бритни Спирс обожает «горячие» фотосессии в соблазнительных образах. Так, недавно она снялась в белом кружевном боди своей бабушки, показав свою точеную фигуру. Компанию в фотосессии ей составил ее бойфренд Сэм Асгари. Также Бритни продемонстрировала любовь к черным бриллиантам – в еще одной съемке 38-летняя певица предстала полуобнаженной, в роскошном колье. И вот – новая порция жарких кадров.

Новый пост Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

Спирс в этот раз отдала предпочтение своему любимому цвету – алому. Девушка надела красное мини-платье на одно плечо, дополнив его черным широким чокером и мелкими серьгами. Макияж она сделала свой фирменный: с густо подведенными черным каялом глазами. А волосы уложила в слегка небрежные пляжные волны. Таким образом она умело подчеркнула свои выдающиеся формы: пышную грудь, точеные руки и стальной пресс, над которым регулярно работает в компании своего возлюбленного.

Певица со своим парнем (фото: instagram.com/britneyspears)

Пост, на первый взгляд, кажется дерзким и соблазнительным. Но на самом деле подпись к такому эффектному фото она сделала доброй и милой. «Посылаю молитвы и любовь всем семьям в это трудное время… Благословит вас Бог!!!!», – написала Бритни.

К слову, знаменитость не раз признавалась, что именно вера в Бога спасала ее в трудные времена. На одном из недавних фото, сделанном во время отдыха, она позирует на фоне небольшой церквушки. «Всегда нахожу время пойти в церковь, даже в отпуске», – сообщила Спирс.

Бритни часто посещает церковь (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники поблагодарили свою любимую певицу за добрые пожелания, заодно засыпав ее комплиментами. «Любим тебя», «Королева молитв и посланий любви», «Спасибо огромное!», «Теперь я чувствую себя любимым и защищенным», «Тебе так идет красный», «Мы любим тебя и надеемся, ты тоже любима и защищена в своей семье прямо сейчас…».