Пиджак и колготки в сетку: Лилия Ребрик показала свои "закулисные будни"

Лилия Ребрик - не только популярная телеведущая, а еще и успешная актриса: артистка играет в театре и успевает ездить с гастролями по стране. На своей странице в Instagram она показала, как выглядят ее закулисные будни, при этом несколько удивив своим образом.

Ребрик опубликовала два почти одинаковых снимка, на которых она запечатлена в мужском пиджаке и колготках в сетку. Актриса сидит, оперевшись на одно колено рукой - в такой позе сложно рассмотреть, что на ней надето под пиджаком. На губах у нее красная помада, а волосы красиво рассыпались по плечам.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Закулісні будні актора... Фото з різницею в секунду. 1 чи 2? Яке краще?) Нагадую, сьогодні граємо виставу "Жінка над нами" у Слов’янську. Вчора були в Маріуполі- браво глядачам. До зустрічі", - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики тут же заявили, что знаменитость хороша на обоих фото и что они получились очень атмосферными.

"Красота и Харизма одновременно)))"

"На двох дуже красива, але на першому загадкова, а на другому замріяна"

"Прекрасная Лилия. Оба фото хороши"

"Обидві фото гарні, в кожній з них щось проживаєте на сцені)"

"Обидва кадри чудові, невимушені!"

"Обидва фото неймовірно красиві"

"Вам дуже личить посмішка, тому 2ге фото"

"Красавица"

"Обидва фото класні. Чи потрібно порівнювати? Емоційно різні, і це круто!!!"

"Щаслива і одночасно загадкова"

"Дуже сексуально і романтично"

Напомним, Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходом с мужем. Пара побывала на вручении премии от известного глянцевого журнала Cosmopolitan.

Ранее Лилия Ребрик в наряде изумрудного цвета раскрыла тонкости своего макияжа.

Кстати, Лилия Ребрик засветила стройные ножки в лаконичном костюме.