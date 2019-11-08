Певица SHY презентовала видео на новую песню "Повернись" к международному дню молитвы за детей сирот

Певица SHY (Фото - Диана Андруник)

Видео вышло накануне всемирного дня молитвы за детей сирот!

SHY - украинская певица, автор песен и музыкант представила новую видео работу. "Повернись" - это баллада о том, как человеку не хватает человека. Однако идея снять видео о детях, которые растут без родителей, возникла неожиданно.

В тексте песни "В ті свята, що так любиш ти, не згадай мого імені... Іменини, травневі, всі.. прости мені..." - режиссер Юрий Движон услышал обращение родителя к ребенку, которого не осмелился воспитывать. Видео вышло накануне всемирного дня молитвы за детей сирот, который в этом году в Украине состоится 10-го ноября. Все актеры в видео - дети, которые живут в центре семейного воспитания "Отчий Дом".

Shy - Вернись (ПРЕМ'ЄРА)

SHY: "Для меня это особая песня. Я рада, что нашла режиссера, который чувствует мою музыку и хочет создавать что-то больше чем развлекательный контент. Я была поражена тем, насколько эти детки искренние, веселые и воспитанные. И очень была тронута, когда они рассказывали о своих мечтах. Обычные дети, только с особой судьбой. "

DVIZHON: "Я рад создавать такие проекты. В текстах песен Shy я уже второй раз нахожу ключи для визуализации всегда актуальных социальных тем. Если этой работой мы сможем найти хоть для одного ребенка новую семью - я буду безгранично счастлив!"

Наталия Чеснова (PR, "Отчий Дом"): "Это так важно для нас, чтобы люди знали какие это дети. Обычные малые со своими мечтами, которым повезло меньше. Мы с радостью идем на такие эксперименты. Детям это возможность поделать целый день что-то интересное, а для нас возможность привлечь внимание к проблеме сиротства. Классно, что молодым исполнителям приходят такие идеи. "

В проекте приняла участие фотограф Диана Андруник, которая устроила детям настоящую фотосессию. Диана: "Мне было очень приятно, что меня пригласили создать эти портреты, которые, по сути, стали отдельным проектом. Хотелось показать на фотографиях, что эти дети, такие же как другие. Они эрудированные, жизнерадостные. Крутые. Хотелось бы, чтобы люди перестали бояться ездить в такие дома, переживая за свои чувства. У меня очень приятные впечатления после съемки!".