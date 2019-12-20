Песня года! Суперхит "Шаленій" от группы DILEMMA получил престижную награду

Группа DILEMMA

При этом в группе признаются, что песня "Шаленій" была экспериментом

19 декабря на всеукраинской премии "Музична платформа" состоялось награждение лучших исполнителей Украины уходящего 2019 года. Свою заслуженную награду получила группа DILEMMA за суперхит этого года - песню "Шаленій", исполнив ее в теле-версии премии, вместе с новым хитом "Динамiт".

Песня "Шаленій" в этом году получила невероятное колличество ротаций, а зрители огромных городов толпами в унисон подпевали эту песню на концертах и просили ее на бис!

DILEMMA на премии "Музыкальная платформа" (фото: пресс-служба группы)

-Мы не ожидали, честно, мы не знали о том, что мы получим награду. Это прикольно! Она такая красивая, будет стоять на студии у нашего Томаша Лукача , как раз отлично туда впишется! - говорят солисты группы DILEMMA. - "Шаленiй" - это был эксперемент, Томаш вложил всю душу в этот трек, вся наша команда Kontramarka label, продюсер Александр Порядченко! Песня стала суперхитом, потому что сделана с любовью!

Напомним, что недавно группа DILEMMA презентовала новый трек и клип "Динамiт".

DILEMMA – Динаміт

Напомним, Gena Viter стал победителем сразу в двух номинациях на премии "Музыкальная платформа".