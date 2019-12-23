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Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на "Сцене 6"

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 17:24
Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на "Сцене 6"
Катя Кузнецова и ZBSband (фото: пресс-служба)

ZBSband провели оригинальный концерт-перфоманс

ZBSband, которые под руководством NK Насти Каменских стали первой группой, победившей в истории украинского Х-фактор в 9 сезоне, феерично подытожили 2019 год первым солд-аутом.

21 декабря ZBSband в составе актеров театра “Золотые ворота” – Владислава Онищенко и Богдана Буйлука – показали, как превратить вечер в эффектный перфоманс. Ребята открыли свой творческий вечер спектаклем, который растрогал присутствующих в зале, а после – сыграли драйвовый концерт, подарив всем прекрасное настроение.

“По эмоциям зрителей все было понятно: они плакали, смеялись и проживали вместе с нами весь вечер. Очень ценно, когда аудитория искренняя и действительно твоя”, – рассказали ZBSband.

Поздравила ребят с аншлагом и Настя Каменских: “Я восторгаюсь творчеством ZBSband. Они единственные, кто сочетает театральную драму с музыкальными постановками комедийного и лирического характера. Всегда их поддерживаю и очень радуюсь каждому успеху Влада и Богдана. Они уникальные!”.

Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на &quot;Сцене 6&quot;

Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на &quot;Сцене 6&quot;

Открыл перфоманс спектакль “Каліки” – история о двух парнях, которые делятся своими романтическими и душевными переживаниями. В этом спектакле присутствуют взрывные шутки и подростковые истории, которые могут довести до жгучей боли в груди. Лирическая комедия поднимает острые темы, о которых не всегда удобно говорить вслух, но, и сложно держать в себе.

ZBSband пришли поддержать много друзей, журналисты, коллеги, были замечены и звездные гости, среди которых известная актриса Катя Кузнецова, теле- и радиоведущая Мила Еремеева и солистка группы YUKO Юлия Юрина.

Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на &quot;Сцене 6&quot;

Юлия Юрина (группа YUKO)

“Очень люблю ребят за то, что они не боятся экспериментировать. Они и на театральных подмостках и в певческом творчестве. Главное, что они преследуют одну цель быть запоминающимися и по-доброму трешовыми. Меня радует, что их поддерживает Настя и ее команда NICE2CU, ведь они точно знают как правильно подать артиста и как его направить”, – поделилась впечатлениями теле- и радиоведущая Мила Еремеева.

Первый солд-аут: ZBSband устроили взрывной перформанс на &quot;Сцене 6&quot;

Мила Еремеева

Продолжением перформанса стал концерт в полном составе группы. Слушателей порадовали известными хитами “8 марта ft NKНастя Каменских”, “Медийность”, “Девочка Вика” из дебютного альбома “Аудитотеатр” и авторскими песнями “На морозі и “Не уходи”, которые собирают миллионные просмотры в YouTube.

“Я видела как музыка действует на ребят и девчат в зале. Они своей энергетикой и искренностью цепляют и питают. Надеюсь, в дальнейшем у них будет большое будущее. Как они сегодня говорили “Привет, Олимпийский!”, поэтому встретимся с ними там”, – обратила внимание Юлия Юрина, солистка группы YUKO.

  • ZBSband (Владислав Онищенко и Богдан Буйлук) – первая группа, которая получила победу в украинской версии грандиозного талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон. В 2019 году презентовали свой дебютный альбом “Аудиотеатр”, в который входит 21 трек, а также сняли клип с NKНастей Каменских на песню “8-ма марта”. Сейчас Влад и Богдан играют в театре “Золоті Ворота”, дают концерты по Украине и трудятся над созданием новых треков.
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